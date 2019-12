Traian Băsescu crede că Partidul Social Democrat are destul de multe resurse, astfel încât să revină în forță în 2020, pentru alegerile locale, respectiv alegerile parlamentare. De asemenea, fostul președinte al României e de părere că următorul an va fi crucial pentru Partidul Național Liberal.

„Eu vă sugerez să vă uitați în sondajul CURS de azi – o casă serioasă. PSD a revenit la 31%. Nu-i joacă! PSD are structuri și capacitatea de a reveni și are în față un an să se remonteze și o va face. Nu o spun cu simpatie, ci dimpotrivă. O spun cu îngrijorare. Deci Ludovic Orban trebuie să fie atent, guvernarea trebuie să meargă ‘ceas'”, a declarat Traian Băsescu duminică seara, la RTV.

În ceea ce privește creșterea pensiilor cu 40% în 2020, Traian Băsescu îi dă dreptate lui Ludovic Orban. Fondatorul PMP consideră că psediștii au făcut-o strict în scop electoral.

