Moțiunea va fi depusă imediat ce legea va fi modificată, inclusiv dacă mărirea punctului de pensie va fi amânată sau dacă pensiile vor fi mărite cu mai puțin de 40%.

De asemenea, PSD pregătește o campanie de strângere de semnături de la pensionari, pe care le va folosi la momentul depunerii moțiunii de cenzură, dacă Guvernul PNL nu mărește cu 40% punctul de pensie.

Despre acest lucru, Niculae Bădălău, președintele PSD filial Giurgiu, a spus că în cadrul campaniei amintite pensionarii vor fi întrebați cum pot să trăiască cu banii din pensie.

Potrivit liderilor PSD, guvernul nu ar avea cum să nu mărescă pensile cu 40% deoarece a făcut împrumuturi care ar putea permite acest lucru. „Strângem semnaturi de la pensionari. Îi intrebăm dacă dânșii au cum să trăiască cu banii aceștia. Pentru a arăta că avem peste 3 milioane de oameni care nu pot supraviețui în acest moment, în România.”, a declarat Niculae Bădălău.

Ideea campaniei de stranger de semnături de la pensionari a fost discutată la ultima ședință CEx. Cei mai mari susținători ai demersului sunt secretarul general al PSD, Paul Stănescu și Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii, care a lucrat la legea pensiilor. Aceștia vor să strângă semnături pentru a arăta Guvernului că pensionarii susțin majorarea pensiilor cu 40%, de la 1 septembrie.

Potrivit liderilor PSD, obligația guvernului este să găsească bani, să găsească soluții

„La un stat bogat cum e România, ai resurse de aur de cupru și nu exploatezi nimic. Asta e nesimtirea sau incoerență”, a mai declarat Niculae Bădălău.

„Cum Dumnezeu acum ei nu sunt în stare să găsească bani. Am tot auzit că am fost un guvern iresponsabil când am făcut această lege. Acum se acordă 7% din PIB, după ce va fi implementată legea se va ajunge la 11,7% din PIB. Iar media europeană este de 13% din PIB. (…) Aș vrea să cerem guvernului Românei să respecte legea. Ei au cerut persoanelor vârstince să respecte legea și să stea în casă. Acum e timpul să o respecte și ei”, susține și fostul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, potrivit digi24.ro