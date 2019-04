Ponta nu ratează nicio ocazie! Fostul premier îl taxează scump pe Dragnea. Programul de guvernare, o mare minciună. „Nu s-a făcut nimic”

Liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, a profitat de încă o ocazia pentru a îl ataca pe Liviu Dragnea, șeful PSD. De această dată, Ponta susține că tot ce a promis PSD din anul 2016, moment în care ajuns la guvernare, nu s-a realizat.





„Și eu am votat PSD în 2016 (chiar am făcut campanie în toata țara, chiar am fost pe toate materialele de campanie) și sunt de acord cu acest tânăr : din tot ce s-a promis atunci nu s-a făcut NIMIC.

- în schimb se luptă de peste 2 ani sa schimbe Codurile Penale și să scape de pedepse/ s-au pierdut milioane de euro din fonduri europene/ avem cea mai mare inflație din Europa/ cumpărăm cele mai multe produse din import / au primit sinecuri bănoase toate rudele și prietenii Teldrum / au luat zeci de milioane de euro din Buget pentru banii de campanie ai partidelor parlamentare!

- îmi cer eu scuze în numele social democraților din Romania pentru ce a pățit acel cetățean / îi promit ca ProRomânia se va tine de cuvânt”, a conchis Victor Ponta.

Postarea fostului premier vine în contextul în care președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a spus unui participant din Suceava că este „un nimic”.

Săptămâna trecută președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost prezent la un miting electoral în Suceava. În timpul discursului, acesta a fost întrerupt de o persoană din public care a strigat că social-democrații nu au făcut nimic pentru români.

Liviu Dragnea: Gândiți-vă… zeci de ani de zile cum nu s-au interesat de satul românesc! Ce am făcut noi?

Participant: Nimic!

Liviu Dragnea: Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule! Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România…”, a fost replica lui Dragnea care a atras furia opiniei publice.

Ca urmare a incidentului, PNL și TNL (Tineretul Național Liberal) au lansat o campanie pe internet intitulată #NimicEstiTuchallenge.

