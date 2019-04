Circ total: PSD, PNL şi USR se întrec în gogoşi electorale. De la producții-record la legalizarea marijuanei

Deşi debutul oficial al campaniei pentru europarlamentare este încă departe, PSD, PNL şi Alianţa USR-PLUS, laolaltă cu toate vârfurile lor de lance, se întrec de mama focului în promisiuni caraghioase, acuzaţii şi tiribombe cu damf electoral care nu au nici cea mai mică legătură cu realitatea.





Liviu Dragnea a întâmpinat probleme majore în cadrul turneului din Moldova, fiind aşteptat de numeroşi protestatari antiPSD, atât la Suceava cât şi la Iaşi, unde a fost nevoit să dea bir cu fugiţii pe uşa din dos a sălii unde a fost organizat mitingul electoral, după ce şi-a anulat definitiv discursul în aer liber. Protestatarii au scandat „eşi afară, javră ordinară!” şi „PSD, ciuma roşie!”, dovedindu-se, la Iaşi, mai numeroşi decât social-democraţii aduşi la eveniment.

EVZ vă prezintă cele mai surprinzătoare promisiuni electorale emise de Liviu Dragnea.

Eu îmi aduc aminte de toți – cum le-ai spus, Codrin? – marțafoii cum spuneau în campania electorală că tot ce propunem noi e imposibil. A venit apoi Iohannis și a spus că acest program e o magie financiară. S-a dovedit că la doi de guvernare PSD această țară să-și crească averea, adică PIB, cu o treime.

I-am văzut că sunt foarte nervoși în frunte cu Iohannis și te întrebi de ce omul ăla e atât de nervos și, mă rog, slugile lui. Singura explicație e că nu vor ca românii să o ducă mai bine. Numai dacă îți urăști propriul popor poți să fii nervos.

Am văzut că ne-a atacat pe sănătate. Să-i fie rușine. Uită cu cât cinism și câte spitale au închis ai lui, câte spitale am redeschis noi, câte investiții facem în spitale. Uită că noi acum avem contractat în fiecare spital județean cel puțin un RMN și un CT. Uită că am mărit salariile și nu mai pleacă medicii. Avem deja contractate o mie de incubatoare.

Când am preluat noi guvernarea, România e pe primul loc la producția de porumb și de floarea-soarelui. O fi întâmplător?

Râdeau de noi când am vorbit de programul cu roșia. 90.000 de tone în plus au ajuns pe piața românească, asta înseamnă 90.000 de tone în minus care veneau în țară, fără niciun gust. Vom mări subvenția, vom extinde subvenția și pentru celelalte legume și pentru solarii.

Au apărut peste 600.000 de locuri de muncă noi.

Orban și dronele

Deşi mitingul PNL din Teleorman a fost boicotat de PSD, care s-a asigurat că oamenii nu se vor îmbulzi la eveniment, liderii PNL – în frunte cu Ludovic Orban – au lansat atacuri virulente la adresa coaliţiei de guvernământ, susţinând că, în doar câteva luni, ei vor „repara” România.

Destul și-au bătut joc de noi, destul au condus prin frică, prin intimidare, prin corupție, prin subdezvoltare, prin minciună, amenințând și călcând în picioare demnitatea fiecărui român!

În fiecare județ din România trăiesc români care merită să fie respectați și noi, Partidul Național Liberal, garantăm că fiecare român va fi respectat, că niciunui român nu-i va mai fi călcată în picioare demnitatea, că fiecare român va avea o șansă în viață, că fiecare român, prin talentul lui, prin pregătirea lui, prin educația lui, prin capacitatea de a izbândii, va reușii în viață sprijinit de toate autoritățile statului.

Am văzut că vă uitați la dronă, cred că e drona noastră, nu cred că e drona lor.

O propunere eșuată

Nici tinerele speranţe ale USR nu au stat cu mâinile în sân. Au trâmbiţat, pe Facebook, că vor legaliza consumul de… marijuana, dar au şters postarea degrabă şi au renunţat la întregul proiect imediat după ce au fost urecheaţi telefonic de şeful Dan Barna.

