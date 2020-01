„Am câştigat cu 26-3 votul la Comisia de monitorizare a APCE şi Comisia de la Veneția va fi sesizată oficial!!!”, a transmis Titus Corlăţean pentru dcnews.ro.

„Doar senatorul Viorel Badea, de la PNL şi deputatul Iulian Bulai de la USR au pledat contra, ei fiind susţinuţi de PPE şi parţial de ALDE. Eu am fost susţinut de SOC şi de toate celelalte grupuri politice Au reuşit să îi enerveze chiar şi pe ai lor, aşa că rezultatul a fost zdrobitor”, a mai transmis Titus Corlăţean.

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că mecanismul va oferi un minim control pentru primari asupra localităților lor.

„În sistemul propus este ales primar acel candidat care obține cel mai mare număr de voturi, meritul fiind că va avea 50 la sută plus unu dintre alegătorii care se prezintă la vot. Acest mecanism de vot, cel din prezent, este un mecanism care nu conferă un drept deplin cetățenilor dintr-o comunitate locală de a alege un primar care să aibă legitimitate pentru a conduce destinele comunității. Acest sistem de vot restrânge dreptul cetățenilor de a schimba un primar care nu și-a făcut treaba, care nu și-a respectat promisiunile electorale. Am să vă dau date, în alegerile locale din 2016 s-au ales primari candidați care nu au avut nici măcar 30 la sută din voturi, aproape 50 de candidați au fost aleși în condițiile în care nu au întrunit 30 la sută din voturi. Avem situații în care un primar a fost ales de 10 la sută din voturile exprimate. Peste 700 dintre primari au fost aleși în 2016, cu sub 50 la sută din voturi”, a declarat Orban.

