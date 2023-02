PSD neagă zvonurile cu privire la rotativă. „Nu am discutat despre amânarea rotației premierilor până în toamnă”

Purtătorul de cuvânt al PSD a spus într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al PSD că în cadrul ședinței social-democraților de astăzi nu s-a discutat despre posibilitatea amânării rotativei guvernamentale.

„Nu am avut o astfel de discuție astăzi, din contră aș putea spune că președintele PSD și toată concentrarea noastră, a miniștrilor PSD, va fi pe rezolvarea acestor probleme (nr. creșterea prețurilor la alimente) în perioada următoare, nici de cum despre ce se va întâmpla în mai, conform protocolului. Nu am avut o astfel de discuție, cred că a rezolva problema creșterii prețurilor la alimente, a încerca să venim cu o soluție, este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem acum pentru toți cetățenii României”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD.

Românii nu sunt interesați de rotativa guvernamentală, au alte preocupări

Radu Oprea a mai afirmat faptul că românii sunt mai interesați de rezolvarea problemelor din viața de zi cu zi, decât despre rotativa guvernamentală.

„Eu sunt convins că toți cei care ne privesc au o așteptare, aceea de a avea o stabilitate și de a rezolva probleme care într-adevăr îi preocupă. Am vorbit despre faptul că încă sunt probleme cu creșterile de prețuri la produsele alimentare, încă energie este o preocupare. Este vorba despre veniturile românilor în acest context geo-strategic foarte complicat pentru noi, războiul este la graniță. Despre acest lucru am vorbit noi astăzi, nu am vorbit despre rotația premierilor și mâine agenda publicului nu se schimbă.

Cred că îi interesează mai puțin chestiunea aceasta și îi interesează dacă avem soluții pentru problemele reale. Astăzi avem un protocol și avem o agendă a românilor care ne privesc, ne-am concentrat astăzi pe această agendă și pentru a găsi cele mai bune răspunsuri pentru aceste probleme reale. Nu pot fi trecute cu vederea indiferent de discuțiile care apar în zona aceasta”, a adăugat purtătorul de cuvânt.”, a mai subliniat purtătorul de cuvânt al PSD.

Marcel Ciolacu: Eu cred categoric că rotația va avea loc

Marcel Ciolacu este foarte sigur că rotația guvernamentală va avea loc, şi „nu va fi niciun scandal”, iar procesul va fi unul normal și foarte ușor.

„Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul va fi respectat şi toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment eu sunt această desemnare şi îmi doresc ca această coaliţie să ţină până la sfârşitul anului 2024”, a afirmat Ciolacu potrivit Agerpres.