Probleme în Coaliția PSD - ALDE: „Am socotit că e mai bine să plec”

Deputatul Varujan Vosganian a declarat sâmbătă, după întrunirea PSD de la Iași, că a fost nevoit să plece după o oră pentru că cei prezenți vorbeau despre „guvernarea (doar a) PSD”.





Varujan Vosganian a scris pe Facebook că a fost prezent la întrunirea PSD, unde nu s-a făcut referire despre partenerii de guvernământ, ALDE.

„Sunt, încă, la vârsta noutăților, chiar dacă am trei decenii de experiență politică. Astăzi, răspunzând cu politețe unei invitații, am participat pentru prima oară în viața mea la o întrunire PSD, cea a organizației Iași. I-am ascultat pe distinșii oratori vorbind despre guvernarea (doar a) PSD, despre faptul că toți românii de bună credință sunt la PSD etc.etc., drept care, după vreun ceas, am socotit că e mai bine să plec, ca să nu-i tulbur.”, a scris Varujan Vosganian pe Facebook.

Sâmbătă a avut loc o întrunire a social-democraților la Iași, unde printre invitați s-au numărat președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Viorica Dăncilă.

Liderul PSD a fost întâmpinat cu muzică de fanfară, în aplauzele mulţimii.

Aproximativ 400 de persoane au manifestat împotriva PSD și a președintelui partidului, având asupra lor pancarte și bannere.

„S-a dovedit că la doi ani de guvernare PSD această țară să-și crească averea adică PIB-ul cu o treime.”, a declarat Liviu Dragnea.

„PSD nu a luat niciodată decizii împotriva oamenilor. Dimpotrivă”, a declarat și premierul Viorica Dăncilă.

