Atac devastator împotriva PSD. Informații sensibile au ieșit la iveală: „Voi vă finanțați cu zeci de milioane de euro de la Buget”

Fostul premier Victor Ponta, președintele Pro România, a reacționat pe marginea declarațiilor secretarului general al PSD, Codrin Ștefănescu, conform căruia toate partidele din România sunt finanțate din afara țării.





„Orice om de buna credinta si bun simt , care se considera social democrat roman si european , stie acum ca poate vota PRO Romania - singurul partid de centru stanga ramas in tara noastra!

Din pacate acum PSD este condus de fostul chelner al lui Basescu - devenit “Jupanul din Teleorman” / PSD a fost impins pe drumul populismului si al baronilor miliardari cu case in Brazilia si cu interlopi agresivi / isi trimite in tara bufonii si analfabetii care mint si fura in numele “Jupanului”!

“Suntem singurul Partid din Romania care nu se finanteaza din afara tarii” zbiara fostul Bufon Sef al lui Vadim transformat in Bufonul General al lui Dragnea!!! Hoti nerusinati - voi va finantati cu zeci de milioane de euro de la Buget , din taxele platite de romani, din banii care ar trebui sa mearga la scoli si spitale!!!

PRO Romania va reprezenta cu onoare si profesionalism Stanga Europeana si moderna din Romania! Iar analfabetii, hotii si batausii lui Dragnea vor avea soarta binecunoscuta “ sa-i imparti in doua cete : de nebuni si de misei”!!!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

