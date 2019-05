Dăncilă a blocat restructurarea Guvernului. PSD i-a dat dreptate. Când vor fi stabilite cele trei nominalizări pentru ministere

Partidul Social Democrat (PSD) a hotărât să renunțe la ideea unei restructurări guvernamentale până când miniștrii interimari își vor încheia mandatul de 45 de zile. O decizie ulterioară va fi luată într-o ședință a CEx, care va avea loc după alegerile europarlamentare din 26 mai.





PSD pare că s-a răzgândit în ceea ce privește o posibilă restructurare a Guvernului, după ce premierul Viorica Dăncilă s-a opus ferm acestei variante. În privinţa miniştrilor interimari, partidul a decis ca aceştia să îşi ducă la capăt mandatul de 45 de zile, informează Antena 3.

Din câte se pare, probabilitatea cea mai mare este ca o ședință a CEx să aibă loc după alegerile europarlamentare. Va fi o ședință în care social-democrații să stabilească noi propuneri pentru Palatul Cotroceni. Este nevoie de noi numiri pentru următoarele instituții: ministerul Fondurilor Europene, ministerul pentru Românii de Pretutindeni și ministerul Justiției.

Premierul Dăncilă a spus că nu este de acord cu restructurarea Guvernului. Aceasta a spus că nu e de acord cu restructuarea Guvernului făcută prin Parlament

„În CEX, mai mulţi colegi au vrut restructurare, inclusiv domnul Dragnea. Au insistat mai mulţi colegi pentru restructurare, dar asta arată că există democraţie în partid. Fiecare îşi spune punctul de vedere. Eu am avut propria mea opinie şi aceasta a fost să nu trecem Guvernul prin votul Parlamentului.

Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. De ce? Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum.”, a continuat ea.

