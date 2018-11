Cel mai dur CEx din istoria PSD? AMENINŢĂRI VOALATE care anunţă RĂZBOIUL crunt pentru SUPREMAŢIE. Înregistrări incendiare, din nou în prim-plan. Breaking news în politică

Linişte reprezintă un cuvânt care nu mai există de mult timp în vocabularul social-democraţilor. Cu o zi înainte de Comitetul Executiv al PSD, un nume greu din partid a lansat un atac apăsat asupra unui coleg care este împotriva preşedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea. Astfel, simpatizanţii, dar şi criticii social-democraţilor au aflat care va fi ordinea de zi la CEx al PSD de luni.





Printre altele, „în afara unor chestiuni interne care ne-au cam măcinat în ultima perioadă”, Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a anunţat că va aborda un subiect foarte sensibil.

„O să avem o ședință normală de CExN, vom discuta și vom supune la vot anumite lucruri, legate de CNA, ASF, data, calendarul alegerilor din județe și chestiuni interne care ne-au cam măcinat în ultima perioadă. Vreau să vă asigur că nu există 30 de parlamentari care ar vota împotriva propriului Guvern, nu se va întâmpla niciodată lucrul acesta, cei care transmit pe surse să știe că informația e falsă, e o prostie și i-aș ruga pe cei transmit astfel de informații pe surse, poate dintre colegii noștri, să se potolească” a spus Codrin Ștefănescu.

„Eu voi cere clarificări colegului Țuțuianu vizavi de acele înregistrări și ce a vorbit despre mine, fiind o discuție la CEx mâine (luni), sper eu, colegială, deși acum numai coleg cu domnul Țuțuianu nu mai consider după ce am auzit. Prefer să fac parte din acest „partid de maimuțe” și poate domnul Țuțuianu are o revelație până mâine, bună sau rea”, a spus Ștefănescu la Antena 3.

