PSD a votat dizolvarea conducerii organizației județene PSD Ilfov. S-a ales deja noua conducere

Consiliul politic național al PSD a votat, luni, dizolvarea conducerii organizației județene a Partidului Social Democrat, filiala Ilfov.

Noua conducere interimară este formată din Andreea Constantinescu, city managerul orașului Voluntari care a fost aleasă în funcția de președinte.

De asemenea, Gabriela Szabo, fost ministru al Tineretului și Sportului, a fost numită prim-vicepreședinte PSD Ilfov, iar și Simonei Niculae, prefect de Ilfov, i-a fost acordată funcția de prim-vicepreședinte, potrivit surselor G4media.

Conducerea PSD Ilfov a fost dizolvată și în 2020

Organizația PSD Ilfov a fost dizolvată, și în 2020, după ce în presă au apărut dezvăluiri privind legătura liderilor săi cu lumea interlopă și că a ajuns o organizație foarte mică, după spusele lui Robert Cazanciuc.

„PSD Ilfov, din păcate, a ajuns o organizaţie foarte mică, mult mai mică decât a fost de-a lungul timpului, mult mai mică decât are potenţial judeţul Ilfov pentru PSD şi atunci probabil este singura soluţie pentru a revitaliza organizaţia de Ilfov. (…) Nu aş vrea să intru într-o speculaţie de legături sau nu cu lumea interlopă, cert este că organizaţia nu performează, despre asta este vorba, şi atunci când nu ai performanţă, probabil ceva în interior nu funcţionează cum trebuie – o dată, de două ori, de trei ori -, pentru că nu este prima dată când în ultimul timp organizaţia de Ilfov nu are, din păcate, rezultate pentru noi”, a spus Cazanciuc înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD.

În 2020, și Marcel Ciolacu, a anunțat că propune dizolvarea PSD Ilfov în ședința Comitetului Executiv Național al partidului ca urmare a acuzațiilor că organizația ar fi controlată de persoane din lumea interlopă.

„Voi propune în CEx de săptămâna aceasta dizolvarea acestei organizații, chiar dacă suntem în prag de alegeri. Sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo să fim pregătiți și la Ilfov de alegeri. Este inadmisibil așa ceva. Am aflat și eu din presă. Nu am crezut așa ceva. Am avut o discuție cu președintele organizației acum aproximativ o lună de zile. I-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă și chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcția de secretar executiv”, a spus Ciolacu, într-o emisiune la TVR.