PSD a obținut susținerea comisarului suedez în favoarea aderării României la Schengen: „Am apreciat sprijinul categoric pentru aderare”

Europarlamentarii PSD Dan Nica şi Victor Negrescu au declarat că au un obţinut angajament ferm al comisarului social-democrat din partea Suediei, Ylva Johansson, în favoarea României. Conform unui comunicat de presă semnat de PSD, oficialul suedez s-a declarat pentru aderarea României la Spațiul Schegen și a precizat că va susține acest lucru.

„Odată cu renunţarea la MCV, a dispărut şi ultimul pretext pentru ţinerea României în afara Schengen. Am apreciat, în acest context, sprijinul categoric al doamnei Johansson pentru aderare şi faptul că o consideră, din acest punct, o obligaţie pentru Consiliul European, dat fiind raportul Comisiei Europene, care constată îndeplinirea tuturor condiţiilor. Avem de partea noastră atât faptele recunoscute oficial, cât şi suportul politic al Parlamentului European şi al Comisiei Europene”, a subliniat Dan Nica, potrivit comunicatului de presă.

Potrivit sursei citate, comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a avut „o abordare pozitivă şi fermă”. Spre deosebire de partidul din care face parte, care se opune aderării României la Schengen, Ylva Johansson și-a reiterat sprijinul în favoarea acestui demers.

„Am discutat cu doamna comisar Ylva Johansson despre şansele tot mai mari pe care le are România de a adera la spaţiul Schengen, în contextul finalizării raportului privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Am prezentat, încă o dată, atuurile României, am subliniat necesitatea unei decizii ce trebuie luată anul acesta pentru aderarea noastră la zona de libera circulaţie şi am discutat despre eforturile care trebuie făcute în continuare pentru a convinge statele reticente”, a declarat și Victor Negrescu.

PSD mulțumește comisarului suedez

Europarlamentarul PSD a precizat că i-a mulțumit comisarului suedez pentru susținere și pentru eforturile personale pe care le face în sprijinul României.

„I-am mulţumit comisarului nostru social-democrat pentru eforturile personale făcute în sprijinirea României şi mă bucur că am reuşit să punem la dispoziţia Comisiei Europene şi a statelor care gestionează frontierele externe ale UE fonduri suplimentare, ca urmare a amendamentelor pe care le-am depus şi care au fost aprobate în bugetul european pentru anul viitor, a afirmat Victor Negrescu.

Două partide din Suedia, social-democrații și democrații i se opun extinderii spațiului Schengen prin aderarea Croației, a României și a Bulgariei, după cum relatează publicația Dagens Nyheter.

„Suntem de părere că atunci când vine vorba de extinderea spațiului Schengen, trebuie să plecăm de la nevoile noastre de a controla intrările și ieșirile și să ne asigurăm că avem toate instrumentele necesare în lupta împotriva criminalității”, a declarat Ardalan Shekarabi, parlamentar social-democrat din comisia juridică.

El a justificat punctul de vedere al partidului său amintind de problemele cu UE din Bulgaria şi România exploataţi în Suedia.