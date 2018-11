PSD a hotărât când va sesiza CCR. „Iohannis nu poate refuza o nominalizare de ministru pentru că așa vor mușchii lui”

Președintele Klaus Iohannis nu a semnat decretele de remaniere trimise de premierul Viorica Dăncilă și nici demisiile pentru Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării, și pentru Lucian Șova, ministrul Transporturilor.





Social-democrații invocă de câteva zile sesizarea la CCR a președintelui. Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, susține că Iohannis nu poate refuza o nominalizare de ministru pentru că „aşa vor muşchii lui”. Pop a anunțat că PSD va avea o ședință pe acest subiect luni, iar marți vor sesiza CCR, dacă șeful statului nu va lua nicio decizie până la acel moment.

„PSD-ul nu este ţinut în şah, România este ţinută în şah, atunci când preşedintele statului îşi permite să boicoteze, dacă vreţi, activitatea Guvernului. De aceea, PSD-ul pregăteşte în momentul de faţă un răspuns instituţional, pentru atitudinea preşedintelui Iohannis privind remanierea. Am luat decizia politică de a pregăti sesizarea la CCR. Lucrul acesta se va întâmpla săptămâna viitoare, după ce vom vedea dacă într-adevăr preşedintele va lua o decizie luni, marţi, săptămâna viitoare, că nu a spus după 1 decembrie nici anul, poate anul viitor, când sunt alegeri în România, iar după 1 decembrie este şi 1 ianuarie şi 1 februarie şi 1 martie. Documentul respectiv va fi redactat de ministrul Justiţiei... Ministerul Justiţiei, iar Guvernul îşi va asuma responsabilitatea. Dar luni va avea loc o discuţie în partid şi în interiorul coaliţiei şi cel târziu marţi, dacă nu se va întâmpla nimic, PSD va utiliza această cale, deoarece din punctul meu de vedere, preşedintele Iohannis încalcă Constituţia din nou”, a declarat social-democratul la RFI.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că își va respecta decizia de a nu semna schimbările de miniștri înainte de 1 Decembrie.

„Așa cum am spus, după sărbătorile de 1 Decembrie. Nu am de gând să avem discuții pe aceste teme de remanieri și diferenduri pe care le au unii cu alții. În niciun fel nu blochez Guvernul. Guvernul mi-a făcut o solicitare și am răspuns. Dacă ei se grăbesc, eu sunt în termen rezonabil de răspuns. Cei de la CCR nu au ce să spună aici. Guvernul nu este deloc blocat, nu lucrează pentru că au alte treburi probabil. Guvernul este complet şi, cum am mai spus, le doresc să-şi facă treaba”, a declarat Klaus Iohannis.

