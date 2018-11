Bomba Ralucăi Prună în scandalul Augustin Lazăr - Tudorel Toader. Editorial de Simona Ionescu

Ca jurnalist am considerat întotdeauna că, atunci când vrei să afli adevărul sau să fii cât mai aproape de el, trebuie să cauți probe. Cred că așa gândesc și majoritatea juriștilor din țara asta. De la acest principiu am plecat și în evaluarea imensului scandal care s-a creat între ministrul Justiției, Tudorel Toader, și procurorul general Augustin Lazăr, după ce primul a declanșat procedura de revocare din funcție a celui de-al doilea. Nu m-am repezit să am o opinie despre unul sau altul și am lăsat ca lucrurile să evolueze, să se pronunțe public oameni și instituțiile implicate. Eram interesată, mai ales, dacă s-a produs un șantaj la președinte atunci când a semnat numirea lui Augustin Lazăr în funcția de procuror general și, implicit, dacășeful statului a primit în mapă acea Ordonanță de clasare a dosarului, în care era cercetat penal. Și bine am făcut că am avut răbdare!





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Opinii EVZ Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro