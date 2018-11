Protocolul de colaborare „Sport pentru sănătate”, încheiat între CNAS și Institutul Sportiv Român

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Institutul Sportiv Român au semnat luni, 12 noiembrie, protocolul de parteneriat „Sport pentru sănătate”, care vizează conceperea, dezvoltarea și implementarea unor programe specializate privind incidența sportului în domeniul sănătății.





„Recent am anunțat că CNAS intenționează să treacă de la medicina omului bolnav la medicina omului sănătos, să pună accent pe prevenirea și depistarea precoce a îmbolnăvirilor. Unul din elementele-cheie ale prevenției îmbolnăvirilor este stilul de viață sănătos, care înseamnă nu doar evitarea exceselor alimentare sau de altă natură, ci și petrecerea de timp în aer liber, cu activități sportive. Vorbim nu de sport de performanță, ci de sport de întreținere, a cărui practicare în masă trebuie s-o redescoperim și s-o relansăm, pentru că prea mulți cetățeni din păcate sunt tributari sedentarismului și spațiilor închise. Institutul Sportiv Român este un partener esențial în acest scop” – a declarat președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

Adrian Socaciu, președintele Institutul Sportiv Român, a precizat că importanța sportului pentru sănătate nu poate fi contestată și este mai bine să previi decât să tratezi.

„Protocol de colaborare Sport pentru sănătate are la bază principiul prevenirii. Sportul creşte durata de viaţă, activizează metabolismul, îmbunătăţeşte funcţia pancreasului și normalizează glicemia, menţine sănătatea inimii și a creierului. Acestea sunt doar cateva din beneficiile pe care sportul le aduce sanatatii noastre. Românii au mare nevoie de sport pentru a-si imbunatati starea de sanatate, în contextul în care cifrele sunt aproape dramatice: 63% dintre români nu practică niciodată niciun tip de activitate sportivă, iar 55% din populaţia României este supraponderală”, a declarat Adrian Socaciu, președintele Institutul Sportiv Român.

Protocolul mai prevede și participarea CNAS ca partener instituțional la mai multe evenimente pentru promovarea sportului și a sănătății prin sport organizate de ISR, unul dintre acestea fiind Forumul Sportului Românesc. Totodată, documentul cuprinde modalitățile concrete în care cele două părți vor colabora pentru îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au propus în comun. La baza colaborării bilaterale stau principiile transparenţei şi profesionalismului în valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei pe domeniul de competenţă al activităţii fiecărei părţi.

Amintim că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a prezentat în acest an planul de acţiune globală pentru promovarea activităţii fizice, prin care dorește să reducă cu 15% sedentarismul în rândul adulţilor şi al adolescenţilor, până în anul 2030.

