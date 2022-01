Protestele din Kazahstan dau peste cap planurile Rusiei. Ce dileme are Occindentul

Revoltele de stradă din statul asiatic s-a soldat cu zeci de morți și răniți, dar și peste 5.000 de arestări din rândul protestatarilor. În acest context, directorul Institutului Diplomatic Român, Iulian Fota a făcut o serie de aprecieri cu privire la situația din zonă. El a explicat ce se întâmplă în Kazahstan, în condițiile în care Rusia a trimis trupe pentru restabilirea ordinii, iar autoritățile au dat ordin armatei să tragă în plin.

„În Kazahstan avem o stare generală de nemulțumire, care a explodat datorită unui element punctual, respectiv această creștere a prețului, o creștere generată, din ce se pare, pe datele preliminare pe care le avem, de o înțelegere de tip cartel între mai multe entități economice, în dorința de a-și maximiza profiturile”, a explicat Iulian Fota.

Potrivit spuselor sale, lecția din Kazahstan ar trebui învățată și de alte state. Un regim autoritar, care se menține la putere de 30 de ani, a făcut ca tensiunile să se acumuleze. Situația a explodat, la începutul acestui an, iar revoltele au cuprins aproape toată țara.

„Ăsta e un element extrem de interesant, pentru că sunt niște lecții care trebuie învățate din situația asta din Kazahstan și pentru alte state. Țara asta e condusă autoritar, despotic, de aproape 30 de ani, de la apariția ei pe hartă. Acest element social și economic a aruncat situația în aer. E o revoltă violentă, o contestare a stilului de guvernare, nu neapărat a instituțiilor în ansamblu și de asta eu m-am opus la utilizarea termenului de revoluție, cel puțin pentru moment nu avem elemente în sensul ăsta”, a mai precizat Iulian Fota.

Rusia se teme de extinderea revoltelor

În opinia sa, revoltele din Kazahstan pun în dificultate atât Rusia, care dorește să-și mențină autoritatea în zonă, dar și Occidentul. Violențele care au cuprins rând pe rând, Ucraina, Belarus și acum Kazahstan dă peste cap planurile Rusiei de a reface Uniunea Sovietică, într-o altă formă.

„Evident, amenințarea numărul unu este pentru Rusia. După Belarus, adică după ce ai avut cu câțiva ani înainte Ucraina, o altă țară în care lumea s-a revoltat împotriva unui Guvern cu tendințe autoritare și care imprima un curs nedorit de opinia publică, a venit Belarusul și acum e și Kazahstanul. Adică cele trei state-tampon foarte importante pentru tine, cu care și visai la un moment dat să reconstitui sub o altă formă Uniunea Sovietică. Toate îți dau de furcă, toate îți ridică probleme, care duc până la urmă la politica ta internă și aruncă într-un fel în aer retorica de ani de zile a rușilor. Aceea că dușmanul principal e în Occident și că de acolo o să vină pericolul și invazia și agresiunea și amenințarea militară.

Știm foarte bine aceste false argumente rostogolite de ruși în ultimii ani și de fapt, problemele sunt mult mai aproape de corp. Sunt probleme de ordin intern și este același model ca și în Belarus. Conducătorii autoritari nu mai sunt suportați, lumea nu e proastă, înțelege mizele, nu mai are de gând să aștepte ani de zile, în speranța epocii de aur și a vieții de mai bine.

Și vine la un moment dat un declanșator, o chestie mică, ce aruncă în aer toată situația și îndreaptă furia asta populară înspre instituții și înspre conducători. Vă dați seama că inevitabil, s-au tras paralele la Moscova, după situația din Kazahstan și s-au gândit a nu știu câta oară, anul trecut au avut Belarusul ca precedent, dacă nu cumva asta se poate transmite prin contagiune și la nord de granițele Kazahstanului”, a mai explicat directorul Institutului Diplomatic Român, conform RFI.

Dilema Occidentului raportat la problemele din Kazahstan

Pe de altă parte, în opinia lui Iulian Fota, Occidentul va trebui să hotărască ce va face. Dacă va susține ideea de luptă împotriva autoritarismului și va încuraja ideea de democrație.

„Occidentul are și el o problemă, pentru că trebuie să se hotărască ce face. Este principial și sprijină ideea de luptă împotriva corupției, despotismului, încurajează ideea de democrație. Iar asta înseamnă o nemulțumire în plus pentru Moscova. Sau devine pragmatic, încercând să nu sporească suplimentar problemele pe care Moscova le are, că poate lucrul ăsta sau atitudinea asta înțelegătoare va avea o influență pozitivă asupra dialogului strategic în derulare în acest moment”, a mai precizat Iulian Fota.

Revoltele din Kazahstan

Statul Kazahstan se confruntă în aceste zile cu cel mai mare val de proteste din ultimii ani. Furia populației a fost declanșată de o decizie de scumpire a combustibililor. Protestul s-a transformat rapid în revolte de stradă împotriva regimului autoritar condus de Kassym-Jomart Tokayev .

Șeful statului a decretat starea de urgență, iar forțele de ordine au deschis focul asupra demonstranților. Mai mult, președintele Tokayev a cerut intervenția Rusiei care a trimis trupe militare în țară.

Peste 5.000 de persoane au fost arestate de autoritățile din Kazahstan, iar mai multe anchete judiciare au fost deschise. De asemenea, autoritățile au raportat un număr de câteva zeci de morți și în jur de o mie de răniți. Ministrul de interne Erlan Turgumbaev a declarat că peste 100 de centre comerciale, clădiri de bănci şi circa 400 de vehicule – în principal maşini de poliţie – au fost distruse în cadrul revoltelor.