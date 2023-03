Proteste violente la Atena, după accidentul feroviar. Confruntări dure cu politia, protestatarii au folosit cocktailuri Molotov. Video

Aproximativ 7.500 de persoane, potrivit poliţiei, şi-au strigat duminică furia în faţa Parlamentului din Atena, după accidentul feroviar din Grecia soldată cu 57 de morţi şi care este pusă pe seama unei erori umane, dar şi a neglijenţelor pe calea ferată elenă. Protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene

Manifestanţii au incendiat pubelele de gunoi şi au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare în plin centrul capitalei elene.

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN

Manifestanţii, care au agitat pancarte cu mesajul „Jos guvernele asasine”, au răspuns la apelul studenţilor, al lucrătorilor feroviari şi al angajaţilor din sector public, în contextul în care trenurile şi metroul sunt în grevă.

În faţa Parlamentului, protestatarii au eliberat către cer sute de baloane negre, în amintirea victimelor coliziunii frontale dintre un tren de călători care făcea legătura între Atena şi Salonic şi un tren de marfă, marţi seară.

Hundreds balloons were released over Syntagma square, #Athens, #Greece during huge demonstration in front of greek parliament, for those lost their lives at #GreeceTrainAccident . #τεμπη_εγκλημα #τραγωδια_τεμπη pic.twitter.com/I1NsUM9keo

— George Mourmouris (@GeorgeMourmour2) March 5, 2023