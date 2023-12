Protestele din Serbia iau amploare. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene

Proteste în Serbia, împotriva guvernului condus de Aleksandar Vucic. Manifestanții pro-democrație au ieșit în stradă acuzând fraudarea alegerilor generale de săptămâna trecută. Poliția a intervenit în forță cu gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc împotriva protestatarilor.

Instituțiile de forță au intervenit împotriva mulțimii care protesta în fața Primăriei din Belgrad. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc, lovindu-i pe manifestanți. Pe de altă parte, manifestanții au spart geamurile clădirii și au încercat să pătrundă în interior.

Activiştii opoziţiei democratice spun că poliţia a folosit o forţă excesivă împotriva oamenilor din stradă. Aceştia susțin că guvernul a manipulat alegerile în favoarea partidului suveranist, aflat la putere. În replică, Aleksandar Vucic, șeful regimului de la Belgrad susțin că acuzaţiile sunt „gunoaie şi minciuni”.

Reprezentantul Frontului Verde-Stânga, Radomir Lazovic, a declarat că ofiţerii i-au bătut cu bastoane pe el şi pe mai multe persoane participante la aceste proteste în Serbia.

1st video – police when real people were really peacefuly protesting against Covid lockdown&masks

2nd video – police when „opposition” movement called „Serbia against the violence” is destroying government building in #Belgrade‘s center

Current protests are a hoax.#Serbia pic.twitter.com/gh8yohRNRn

— Римтутитуки (@PreQrac) December 24, 2023