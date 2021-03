În ziua în care se înregistrează unele din cele mai mari cfire ale valului al treilea al pandemiei de Coronavrius, oamenii au ieșit în stradă, în București. Oamenii protestează împotriva măsurilor de restricție. În tot acest timp, sâmbătă sunt internați 1.324 de pacienți în stare gravă cu COVID-19, în secțiile ATI, cel mai mare număr de la declararea pandemiei. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 6.096 de cazuri noi, iar 112 au murit. Patru dintre cei care şi-au piedut astăzi viaţa aveau sub 50 de ani.

Medicii fac apel la în continuare la respectarea măsurilor şi îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, singurul mod în acest moment în care pandemia poate fi ţinută sub control.

La protest participă Diana Șoșoacă

Senatorul Diana Șoșoacă a mers în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse în România. Ea a acuzat conducerea centrului de vaccinare din România că nu a gestionat potrivit întreaga campanie.

În acest moment sunt peste 1.000 de oameni prezenți în Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile impuse în țara noastră de un an, scrie Antena 3.

”Grupul pentru vaccinare nu nici măcar un medic, sunt ba purtători de cuvânt, ba din ministere, din Guvern care nu fac altceva decât să fie colonei și absolut toți fac parte din servicii, d-aia nu am voie să dau numele lor, dar o să dau publicității ce pot, pentru că nu te pui cu un avocat. Sunt oameni care ar trebui să conducă această așa zisă pandemie, pentru că noi nu avem pandemie, nu este nici măcar decretată epidemie în România. Tu nu poți să cerifici o pandemie până nu descoperi că în propria țară ai epidemie. Este o chestie logică, care iese din legislație. Nu mă las până nu sunt demiși acești oameni și nu vom avea niște profesioniști. Justiția lasă de dorit, totul pleacă de lipsa dreptății” a spus Diana Șoșoacă în Piața Victoriei.

În Piaţa Victoriei sunt 1000 de oameni care protestează

“Protestăm împotriva unui sistem ticăloşit. Popor român răzvrăteşte-te”, spune un protestatar făcând aluzie la guvernaţii care conduc ministere fără sa aibă studii în domeniu.

“Oameni buni, s-a terminat cu democraţia. Mai are de făcut republică prezidenţială şi va avea mandate precum Putin şi Ceauşescu” spune un pensionar făcând aluzie la implicarea sefului statului în coaliţia de guvernare.

O femeie a venit la protest cu o pancartă pe care susține că a scris adevărul despre pandemie

“Un an fără muncă, un an închişi, fără libertate, fără ajutor, fără muncă, un an de promisiuni care nu s-au menţinut, un an de lucruri care s-au făcut şi nu au folosit la absolut nimic”, spune femeia.