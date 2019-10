Imaginile difuzate de televiziuni arată staţii distruse de flăcări, protestatari aruncând cu pietre înspre forţele de ordine şi atacând vehiculele acestora. Un autobuz a fost incendiat. Jandarmeria a acţionat folosind gaze lacrimogene şi bastoane împotriva protestatarilor.

Tulburările care afectează capitala sud-americană arată clivajul adânc care separă societatea chiliană, care deşi este una dintre cele mai bogate ţări din regiune, se confruntă cu o rată a sărăciei destul de mare. Protestele vin după o tensiune crescândă în rândul populaţiei care se plânge de costurile crescute şi crescânde ale vieţii, mai ales în Santiago, un oraş cu aproximativ şase milioane de locuitori.

Protestors in #Santiago, #Chile set fire to main electricity utility building owned by Enel and several other transit buildings in protests against various price hikes @BorisvanderSpek pic.twitter.com/al61SsPeis

— Sri Lanka Global (@srilankaglobal) October 19, 2019