O ANCHETĂ CIUDATĂ. Ce s-a întâmplet cu „ULTRAȘII” de la protestele din 2017. CINE i-a CHEMAT în Piața Victoriei

Procurorii au stabilit că cei care au provocat violenţele de la protestul din februarie 2017 sunt membrii unor galerii de fotbal. Deși au fost aduși în fața instanței, „ultrașii” nu și-au recunoscut faptele, motivând că au acționat din instinct.





În iarna lui 2017, 150.000 de oameni ieşiseră în Piaţa Victoriei pentru a protesta faţă de Ordonanţa 13. După câteva ore de protest paşnic, câteva zeci de huligani au început să arunce spre jandarmi cu sticle incendiare, pietre şi bucăţi de gheaţă.

Procurorii au stabilit că cei care au provocat violenţele sunt membrii unor galerii de fotbal şi că planul lor era stabilit, cu ore bune înainte de începerea protestului. Anchetatorii au găsit şi un grup de WhatsApp unde scandalagiii îşi puneau la punct planurile.

Convorbire pe WhatsApp:

„Alin Nb: Văd că se mobilizează cam toate galeriile.

Maşinuţă: Bă... ca un fel de trip... haideţi să o facem cum trebuie diseară.

Alin Nb: E groasă rău, dacă e cum zice ăsta.

Maşinuţă: Este clar că este un joc şi noi pioni pe tabla de şah. La 18:00, la Metrou Crângaşi? Şi eventual cine iese de la muncă... mai aşteptăm sau îi aşteptăm la Piaţa Victoriei?

Robiţă: Şeptaru zicea ceva ca la 7 să ne vedem”.

Conversaţiile pe acelaşi grup al ultraşilor au continuat şi la o zi după protest, după ce câtiva dintre cei care participaseră la violenţe fuseseră reţinuţi.

„Maşinuţă: Şi ce voiai, dom'le? Să am grijă de nevastă? Pentru asta am venit. Ai noştri s-au spart şi noi ne-am întâlnit când s-a spart. Măcar am rămas ăia... Şi să jucăm Angry Birds 5 ore până obosim, parcă e penibil. Am vrut să demonstrăm, nu să mă maimuţăresc. Dacă stăteam în linie, puteam să numim că ne batem cu fraierii. Eh, asta e! Şi alerga ca la maraton la 3 paşi făcuţi de gardă... e la modul general. Noi am tot fost la proteste şi, până la urmă, cel mai penibil protest şi cel mai bine plătit ca să fim imaginea proastă în societate”.

Anchetatorii au scris în rechizitoriul prin care au trimis 15 bărbaţi în judecată că prezenţa huliganilor în Piaţa Victoriei nu a fost întâmplătoare. Nu au stabilit însă si cine a orchestrat intrarea în mulţime a suporterilor violenţi, dar au disjuns cauza tocmai pentru a-i găsi pe cei care i-au coordonat, scrie Digi24.

„Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, reiese că galeriile au fost chemate la protest, că unii dintre suporteri, chiar anterior incidentelor, s-au exprimat că sunt doar nişte pioni pe tabla de şah, că membrii organizaţiilor de suporteri au fost prezenţi la protest îndemnând la violenţe”.

Spre deosebire de protestul din 10 august, în februarie anul trecut, jandarmii au reuşit să îi izoleze rapid pe ultraşii violenţi, i-au băgat în dube şi i-au dus la secţii, mai menționează sursa citată.

