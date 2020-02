El a făcut vineri un apel către locuitorii orașului argeșean Câmpulung să vină la protestul de sâmbătă din fața sedilui Poliției din localitate.

Cumpănașu vrea, astfel, să atragă atenția asupra dramei familiei Soroiu a cărei fată a fost drogată și traficată de proxeneți, chiar sub ochii binevoitori ai apărătorilor legii.

„APEL catre elevii, profesorii si parintii din Campulung: Veniti alaturi de noi maine la ora 14:00 in fata Politiei Campulung‼‼‼Protestul este LEGAL: AVEM AUTORIZATIE DE LA PRIMARIA CAMPULUNG‼Maine protestam in fata Politiei Campulung impotriva retelelor de trafic si consum de droguri din acest oras dar si impotriva proxenetilor si interlopilor care au ocupat viata locuitorilor‼

Vizati sunt politistii din Campulung corupti si incompetenti de la serviciul judiciar care au lasat sa se dezvolte aceste retele oribile‼‼‼Familia Soroiu a dezvaluit cu documente, fapte, inregistrari ororile care au loc in Campulung sub protectia unor sefi din politie si a unor procurori‼Peste 1000 de interlopi distrug destine in Campulung iar la nivel national sunt peste 1.000.000 de romani care consuma droguri❗❗❗

Este INACCEPTABIL‼Noi, ROMANII vom lupta pentru eliberarea tuturor oraselor si comunelor de sub dominatia intreropilor‼ Ne vor fi alaturi si familiile Macesanu si Melencu‼‼‼DACA VA PASA IESITI DIN CASA. Vor fi prezenti elevi, profesori, parinti‼

#oromaniefaraclanuri

#oromaniefaraviolenta

#oromanieputernicasimoderna

#romaniaascunsa

#112vreausatraiesc”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu.

Te-ar putea interesa și: