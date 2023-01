Protest la UPU Satu Mare, după moartea unei fete de 15 ani. Oameni au cerut demisia medicului care ar fi tratat cu superficialitate cazul

Oamenii spun că Ștefania, fata de 15 ani a venit pe picioarele ei la UPU Satu Mare, dar a murit după câteva ore. Ei solicită demiterea medicului care a preluat cazul și care a dat dovadă de o maximă incompetență, necunoscând semnele unui infarct acut.

La protest au luat parte și părinții Ștefaniei și au făcut un apel la oameni să protesteze, pentru că doar așa se mai post schimba lucrurile în țara asta.

”Doar împreună putem schimba, ca alte familii care vin cu copii, cu un tată, cu o mamă, să poată să meargă cu inima curată în spitalul din Satu Mare, să nu mai pățim așa ceva”, a fost mesajul transmis de tatăl Ștefaniei, citat de jurnaliștii de la presasm.ro. Bărbatul a mai afirmat că oamenii nu mai trebuie să tacă din gură și să depună plângeri atunci când sunt victimele unor abuzuri.

Pentru a calma spiritele încinse la maxim, la fața locului au fost trimiși câteva zeci de jandarmi, care au preferat să discute normal cu protestarii, decât să ia măsuri în forță.

Semne de infarct

Părinții Ștefaniei au explicat ceea ce s-a întâmplat și care au fost ultimele clipe de viață ale fiicei lor.

”Am dus-o pe fiica mea la medicul de familie în cursul zilei de luni. A spus că se simte puțin rău. Am primit un bilet de trimitere la un pediatru. Am făcut raze și au spus că nu e nimic. A făcut și un test de gripă, care a ieșit negativ. Nu a avut nimic grav când a trimis-o acasă. Nu i-a prescris nimic și ne-a programat pe data de 25 la ORL. Fata a spus că o apasă ceva în spate, de asta am fost la medic luni … Miercuri a spus că iar o apasă la spate, i-am mai făcut o programare la o clinică”, a precizat mama Ștefaniei.

Ștefania a ajuns din nou la medic pe data de 25 ianuarie, dar nu la ORL, ci la UPU Satu Mare deoarece se simțea foarte rău. A dat peste medicul impertinent, cu un comportament care trebuie sancționat penal.

”Medicul mi-a reproșat că fetița e obeză și isterică, cu o voce ridicată. Apoi, a urmat un EKG, iar eu l-am întrebat că ce ar putea să aibă. Iar medicul a spus să tac din gură. Apoi, medicul mi-a spus că are diabet și că o să fie internată. În ultimele clipe să audă fata că îi obeză și isterică… Nu pot să trăiesc cu cuvintele astea … Apoi, a venit un domn la mine și mi-a spus că fetița e resuscitată și să nu am prea mari speranțe”, spune mama Ștefaniei.

Surse medicale susțin că descrierea cazului arată clar un infarct, dar că acest lucru va fi stabilit exact la autopsie.

S-a declanșat o anchetă

În fața protestarilor a ieșit și managerul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Adrian Marc. Acesta a precizat că medicul cu pricina a fost suspendat, fiind într-o perioadă de repaos. Marc a mai afirmat că a fost declanșată o anchetă.

”Dânsul și-a consumat norma de lucru pe luna ianuarie și este pe partea de repaus, care este conform legii. Și nu lucrează! Dar eu vă promit că nu va lucra până nu o să avem o concluzie în acest caz. Din păcate, și trebuie să spun acest lucru, suspendarea unui contract de muncă, în legislație, este dovedită a fi neconstituțională. Este abrogată din Codul Muncii”, a spus Adrian Marc.

Contestat de colegii de la UPU Satu Mare

Medicul cu pricina este contestat de ceilalți medici de la UPU Satu Mare. Un alt medic de terapie intensivă le-a spus jurnaliștilor că persoana în cauză se comportă brutal cu pacienții.

”De-alungul anilor, rar mi-a fost dat să văd un om mai lipsit de cele mai elementare calități umane ca și el. Este total lipsit de compasiune, impertinent și obraznic. Ceea ce este cu adevărat grav este atitudinea de torționar față de pacienții aflați în nevoie și suferință. Recurge la tot felul de umilințe de la cele verbale până la cele fizice împotriva pacienților. Este brutal și agresiv fizic atunci când consulta … Sunt atâtea lucruri de spus încât nu aș termina până mâine. Nu știu de ce este tolerat de către conducerea spitalului. Relația cu personalul medical este una de victimă-călău”, a mai spus medicul care a preferat să rămână anonim.