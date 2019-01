PROTEST în Piaţa Victoriei. „NU Amnistie! NU Graţiere!”

Un nou protest de amploare se preconizează să aibă loc pe data de 12 ianuarie în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Pe internet a apărut deja un mesaj prin care se face apel ca la data amintită să participe cât mai multe persoane.





Evenimentul a fost anunţat pentru ora 18.00, potrivit dcnews.ro

"E momentul sa iesim din nou in numar cat mai mare in strada, deoarece am ajuns la momentul de dinaintea lunii februarie 2017, adica la momentul dinainte OUG-ului 13! Acum, poate ca mai mult ca niciodata trebuie sa iesim in strada, in fata Guvernului, in numar cat mai mare.

Iar, pentru a ne strange multi, iar evenimentul si vestea sa ajunga la cat mai multa lume, e nevoie de timp, de aceea evenimentul a fost si organizat atat de "tarziu", intr-o zi de sambata. E nevoie de lume venita din tara, dar si bucurestenii sa revina in strada, la fel ca la OUG 13.

De ce? E simplu. OUG pe Codurile Penale e ca si aprobat, iar, insistenele lui Dragnea par sa-l fi convins pe Tudorel Toader cat si pe Viorica Dancila sa dea OUG pe amnistie si gratiere, un "lucru foarte grav", dupa cum l-a numit insusi Presedintele Klaus Iohannis. Iar, surse bine informate au relatat ca termenul limita de adoptare a acestui OUG este 15 ianuarie. Planul protestatarilor

Poate vom fi in situatia ca OUG-ul sa fie deja aprobat la 12 ianuarie, lucru ce va face ca 12 ianuarie sa fie ziua in care scapam de coalitia PSD-ALDE si sa venim mai determinati ca oricand. Insa, este la fel de probabil ca OUG-ul sa nu fie aprobat nici pana la data de 12 ianuarie, astfel ca vom fi nevoiti sa venim in numar cat mai mare, determinati, cu plamanii tari si in numar cat mai mare, pentru a-i convvinge ca suntem mai multi si ca NU vom permite niciodata ca acest OUG sa fie aprobat!

Ne vedem in strada! NU Amnistie! NU Gratiere! Bucuresti, Piata Victoriei, 12 Ianuarie 2019, ora 18:00!”, se arată în descrierea evenimentului.

