Suspendarea preotului Jan Nicolae. Radu Preda: Cât mai îndură Dumnezeu personaje care se cred dumnezei?

Protest împotriva suspendării preotului Jan Nicolae din Alba Iulia. Acesta a fost suspendat de Arhiepiscopul Irineu de la predică pentru 30 de zile. Astfel, preotul nu mai are voie să slujească în biserică pe motiv că a ținut o slujbă după ora 23.00. S-a întâmplat într-o zi caniculară, în Postul Adormirii Maicii Domnului.

Teologul Radu Preda, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie din cadrul UBB Cluj, a comentat subiectul. El a spus că preotul Jan Nicolae a fost denunțat de colegii din biserică. Iar reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au refuzat să dea detalii cu privire la decizie.

Jan Nicolae este preot paroh la Biserica Sfinților Ioan Botezătorul, Ioan Teologul și Ioan Hrisostom, din cartierul Micești din Alba Iulia. El slujește aici de 19 ani. Pe de altă parte, este directorul școlii doctorale de teologie din cadrul Facultății de Teologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Teologul Radu Preda a comentat decizia de suspendare a preotului Jan Nicolae. El a comparat cazul acestuia cu suspendarea Simonei Halep pentru dopaj. În comentariul său, Radu Preda își arată indignarea față de demersul Arhiepiscopului Irineu, mai ales că acesta a refuzat să-și explice decizia. Radu Preda atrage atenția că ceea ce a făcut preotul Jan Nicolae nu este ieșit din comun și nici bizar. El dă exemplul altor preoți ortodocși, români, care au procedat astfel, în zilele caniculare.

Ca unul care am trecut în Germania prin iadul nebuniei unor episcopi duși cu capul la propriu, arghirofili și cu ambiții la limita schizofreniei, nu pot decât să protestez. Cât mai îndură Dumnezeu și pământul personaje care se cred la rândul lor dumnezei? Din ce plămadă miraculoasă i-au născut mamele lor încât pot călca pe grumaz onoarea unor preoți care sunt tați de familie, învățători prețuiți și duhovnici minunați? Ce au supt de la țâțe? În ce gropi speciale se vor duce? De unde au acest drept și de ce îi tolerăm?

În acest context, teologul clujean a amintit de o întâmplare mai veche, menită să dezvăluie caracterul actualului Arhiepiscop de Alba Iulia.

„În noaptea în care a murit Bartolomeu,

întors de la spital, am dat în ușa reședinței mitropolitane de episcopul-vicar de atunci Irineu Pop. Fără să spună, pe fugă și de formă, un «Dumnezeu să îl ierte!» sau ceva de genul acesta, oricum fals, omul mi-a trântit una direct în plex: «Am să candidez!». În ciuda tristeții, am replicat: la ce, la nemurire sau la nerușinare? Personajul părea surd: «La scaun!». Poate la cel de la cap!, am mai avut puterea să replic. Acesta este arhiepiscopul de Alba Iulia. Un caz patologic ordonator de credite, sfințitor și îndrumător. Doamne, îndură-te spre noi!”, a relatat Radu Preda.