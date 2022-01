Propunere surpriză pentru fotoliul de ministru al Digitalizării, Cercetării și Inovării. Cine este noul favorit

Varianta Costreie a devenit foarte posibilă după de prorectorul a postat, luni, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care subliniază importanța inovării în componența ministerului pe care este posibil să îl conducă:

„Ma intreb cati stiu ce reprezinta MCID, ce reprezinta acest acronim in zona guvernamentala. Cumva problema e simpla si totodata complexa.

E simpla, pentru ca odata plasat acronimul in context guvernamental, oricine isi poate da seama ca e vorba de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Altfel lumea il stie fie de Ministerul Cercetarii fie de Ministerul Digitalizarii.

Ori aici imi pare ca intervine partea mai complexa a problemei.

De ce? Pentru ca majoritatea ignora acel “I”, si anume “Inovarea”, partea care imi pare cea mai importanta de acolo.

Sigur, „oamenii din sistem” stiu ca 90% din problemele de acolo vin cu precadere de la „cercetare”: gestionarea INCD-urilor (institutelor de cercetare-dezvoltare), marile proiecte de cercetare ale Romaniei (ELI-NP, Danubius…etc), strategia de cercetare ce trebuie sa fie in curand aprobata si adoptate si multe lucruri mai mari si mai marunte, dar toate importante pentru cercetatorii din aceasta tara, acei putini care au mai ramas in pofida lipsei de predictibilitate si transparenta a finantarii cercetarii.

Desigur, vorbesc cu precadere despre cercetatorii din aceste institute, si nu de cei din universitati, entitati private sau din institutele Academiei.

Si aceasta este o alta mare problema si anume fragmentarea sistemului, lipsa de coerenta si coordonare.

Marea problema a si cea a unui transfer tehnologic precar si sporadic. Revenind, daca partea academica a societatii ii spune ministerului in special ministerul cercetarii, parte politica se refera la el mai degraba cu Ministerul Digitalizării.

De ce?

E simplu, pentru o mare provocare a societatii noastre si un angajament clar luat prin PNRR si prin alte planuri importante pentru Romania (gen Romania Educata) este sa ne digitalizam administratia, educatia si, in genere, societatea.

Sigur, aici marea provocare nu va fi atat sa implementam tehnic aceste lucruri ci sa stim si cum sa folosim tehnologia IT, deoarece in Europa, in pofida a ce stim ca avem viteza mare de internet si multi specialisti in informatica, la capitolul de competente digitale, suntem pe ultimele locuri din pacate.

Adica avem potetiam tehnic si uman, dar nu suntem educati si invatati sa folosim cum trebuie instrumentele digitale.

Aici avem si ADR-ul (Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei), care are capacitatea, daca este bine coordonata si finantata, sa implementeze planul de digitalizare.

Dar nici aceasta nu o vad marea problema si aici e miezul interventiei mele.

Cum ziceam, marea majoritate se refera la MCID fie prin Ministerul Cercetarii fie prin cel al Digitalizarii, dar foarte putini (de fapt, dupa stirea mea nimeni) nu ii spune Ministerul (Cercetarii) si) Inovarii. Ori, pe termen lung, aceasta e provocarea, uitam permanent de inovare.

Vrem o industie puternica, vrem o economie sanatoasa si o societate educata?

Nu se poate sa le avem fara cresterea competentelor de inovare unde suntem, din pacate, pe ultimul loc in societate.

Aici trebuie o schimbare de mentalitate, trebuie sa pretuim inovarea, ideile, creatia.

Stim si ne pretuim ca un popor “inovativ”, asta pentru ca ne pricem cam cu totii sau ni se pare ca ne pricepem la toate: sa reparam teava de la chiuveta, sa suflam in jiglorul de la Dacie, sa dam cu bidineaua, sa facem o ciorba si sa ne dam cu pararea despre sport, educatie si sanatate. Suntem buni la toate, ce sa mai…

Ori aici e problema, ca sa inovezi ceva, trebuie inevitabil sa stii bine acel domeniu, sa fi un specialist, dar nu un simplu specialist ci unul care impinge granitele domeniului mai departe, sporind cunoasterea si acoperirea acestuia. Ori cum putem deveni mai inovativi, mai creativi? Cercetam, ne digitalizam, dar avem puterea sa si inovam? Aceasta este provocarea…”.

Decizia de marți

PNL decide marți, în ședința BEX, numele viitorului ministru, prin vot, după ce luarea unei decizii a fost tergiversată din cauza neînțelegerilor dintre președintele PNL, Florin Cîțu, și premierul Nicolae Ciucă, și în contextul în care foarte mulți dintre liderii partidului și-au făcut lobby pentru portofoliul eliberat prin demisia lui Florin Roman., scrie digi24.ro.

Pe lista de candidați se mai află și numele lui Marcel Boloș, consilier onorific al premierului și fost ministru al Fondurilor Europene, însă, potrivit informațiilor noastre, acesta nu și-ar dori să ocupe portofoliul disputat.

Florin Cîțu a declarat, săptămâna trecută, că și-ar dori ca funcția să fie ocupată de o femeie, fiind vehiculat în acest sens numele Monicăi Anisie, fost ministru al Educației.