Propunere indecentă pentru Oana Lis. „Vreau un copil cu tine”

Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, este foarte activă pe rețelele de socializare. În ultima perioadă, ea postează fotografii provocatoare, care stârnesc imaginația internauților. Având în vedere ipostazele în care se afișează, era inevitabil ca urmăritorii ei să nu lase și comentarii indecente sau mesaje cu subînțeles.

Unul dintre urmăritorii ei și-a dat frâu liber imaginației și a lăsat un comentariu atipic la una dintre postările Oanei Lis. Acesta i-a mărturisit vedetei clar și răspicat că își dorește un copil cu ea.

„Vreau un copil cu tine, Oana”, a scris unul dintre fanii Oanei Lis în secțiunea de comentarii.

Soția lui Viorel Lis și-a obișnuit urmăritorii să răspundă la comentariile lor, indiferent că este vorba de laude sau de critici. De data aceasta psihologul a preferat să nu comenteze propunerea, acest subiect fiind unul extrem de sensibil pentru ea. De-a lungul timpul, și-a exprimat dorința de a deveni mamă, însă nu s-a concretizat nimic.

„Știti ca eu sunt cât de sincera pot cu voi. Într-o zi ca astăzi, de 1 Iunie, când văd poze la alții…simt regret că nu am si eu pe cineva mic si drag care să mă strige mami… Cred că aș fi o mămică bună, iubitoare și implicată. Dar, na, trebuie să ne asumăm deciziile din viața. Și, oricum fiecare are propria poveste personală de viață…”, a spus soţia fostului primar, pe rețelele de socializare, cu ceva timp în urmă.

Oana Lis vrea să adopte un copil

Soții Lis au vorbit la un moment dat despre adopția unui copil. Psihologul a mărturisit că această idee i-a venit în timp ce servea o cafea cu o persoană dragă ei. Au mers și au depus dosarul, au făcut toate procedurile necesare adopției și se încadrează în cerințele autorităților. Chiar dacă sunt eligibili pentru a lua un copil, cei doi soți nu au primit niciun răspuns concret de la autorități.

„Am depus un dosar de adopție și acum sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat și simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic (…) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta (2022-n.r)! Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta”, a declarat Oana Lis în emisiunea „La Măruță”.