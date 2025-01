Politica Propagandă politică sub acoperire pe Facebook. Sunt din ce în ce mai multe conturi







Propagandă politică sub acoperire pe Facebook. Pagina de Facebook „România”, fondată inițial sub numele de „România Dansează”, în 2013, și-a schimbat numele în 2015. Chiar dacă titlul inițial sugerează că ar fi vorba despre o pagină menită să susțină emisiunea televizată cu același nume, care a rulat pe Antena 1 în 2014, niciuna dintre postările actuale nu are legătură cu emisiunea.

Pagina România publică imagini generate de Inteligența Artificială cu o fermieră lângă un tractor, citate motivaționale și îndemnuri la credința în Dumnezeu. Pagina postează și înregistrări de la protestele organizate de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

România s-a trezit!” sau „Românii în stradă”, „Vrem turul 2 înapoi!”, sunt mesajele scrise pe pagina de Facebook România. Acestea sunt și postările cu cea mai mare audiență și cele mai multe comentarii.

Îl promovează pe Georgescu

Cea de-a doua modalitate prin care operează paginile de Facebook este prin cumpărarea de reclame plătite. Pagini precum Natalia, fondată în iunie 2023, postează inițial mesaje care promovează credința și iertarea sau imagini cu flori și vârstnici, menite să stârnească empatie și, prin urmare, interacțiuni. Apoi, în iulie 2023, pagina Natalia își schimbă abordarea, distribuind o imagine cu Nicolae Ceaușescu, însoțită de mesajul „Am fost cel mai bun președinte pe care l-a avut România! Sunteți de acord?”

În ultima vreme, pagina Natalia a distribuit multe fotografii cu Călin Georgesu.Bianca, o altă pagină de Facebook creată pe 2 aprilie 2024, are o strategie similară cu cea a Nataliei în ceea ce privește postările și materialele distribuite. Cu o poză de profil realizată de Inteligența Artificială, cât și cu postări fabricate care înfățișează femei vârstnice îmbrăcate sumar sau care povestesc despre cum refuză să fie plasate în azile, Bianca a adunat foarte multe like-uri. După primul tur, pe această pagină au apărut postări despre Călin Georgescu.

Pe ambele site-uri se regăsește un articol cu exact același titlu: „Delia a răbufnit din nou la adresa lui Călin Georgescu. Total neașteptat ce a mai putut spune. Postarea ei nu a mai lăsat loc de interpretări”. Paginile de Facebook Bianca, Natalia și România ar putea fi considerate pagini ale unui „internet mort”, marcat de mesaje înșelătoare și imagini fabricate. Scopul lor este de a răspândi propagandă politică.

Postările nu mai sunt organice

Problema este că postările și interacțiunile de pe platformele de socializare nu mai sunt organice, ci determinate de promovări plătite, rețele de boți și conținut generat de inteligența artificială. Paginile România, Natalia, sau Bianca fac propaganda electorală pro-Călin Georgescu și mulți utilizatori cad în capcană.