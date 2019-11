Moartea Statului Islamic nu trebuie încă proclamată. Este mesajul de alarmă lansat de generalul Saad al-Allaq, șeful spionajului din Irak, într-un interviu acordat CNN.

Potrivit generalului Allaq, mai mulți conducători ai ISIS lucrează activ pentru regenerarea grupării teroriste.

Aceasta, după moartea recentă a fostului „calif” al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, care s-a sinucis în timpul unei operațiuni a armatei americane în Siria.

Abu Bakr al-Baghdadi a fost înlocuit cu Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi în fruntea ISIS (sau Daesh). Potrivit generalului Al-Allaq, Irak a trimis Turciei dosarele a nouă lideri ai organizației teroriste, între care principalii „finanțiști” care ar fi avut acces la sume enorme de bani.

Acești „emiri” ai Statului Islamic s-ar fi aflat în zona frontalieră dintre Turcia și Siria. Ei ar fi traversat frontiera siriană „plătind o sumă mare de bani” unor călăuze și au „intrat în mod secret pe teritoriu turcesc”, potrivit generalului irakian care a colaborat și cu CIA în lupta antitero împotriva ISIS.

Printre acești „emiri” se află doi bărbați considerați printre „cei mai buni fabricanți de bombe pe care gruparea teroristă i-a cunoscut”.

Aceștia ar fi jucat un rol cheie și în recrutarea combatanților și teroriștilor.

Unul din proiectele lor ar fi luarea cu asalt a închisorilor unde sunt închiși mii de combatanți ai ISIS, în scopul de a avea o bază de soldați pentru reconstruirea grupării teroriste care a suferit înfrângeri majore în Siria și în Irak.

Acest proiect are și un nume: „Break Down the Fences” („dărâmați gardurile). Potrivit CNN, 10.000 de combatanți ai Daesh se află deținuți de către Forțele Democratice Siriene, în nordul Siriei.

Dar și închisorile irakiene ar putea fi ținte pentru jihadiștii ISIS. „Eforturi internaționale considerabile trebuie să fie făcute pentru a rezolva această problemă, pentru că acești criminali (…) sunt capabili să plece din acele locuri de detenție și să se reîntoarcă în țările lor. Ei constituie o mare amenințare pentru Europa, Asia de nord-est și Africa”, a declarat generalul Saad al-Allaq, citat de Le Point.

Responsabili turci au dat asigurări că o anchetă se află în curs privind declarațiile generalului irakian.

Recent, Turcia a arestat una din femeile lui Abu Bakr al Baghdadi și a înghețat milioane de euro aparținând Statului Islamic.

Te-ar putea interesa și: