Programatorii vor să plece din România. Efectul creșterii de taxe

Programatorii din România ar putea migra spre state unde ar fi mai bine plătiți, atrag atenția reprezentanții sectorului IT. Cauza fiind eliminarea scutirilor fiscale pentru programatori.

La nivel european este criză de specialişti în IT. Scutirea de impozit pe venit în sectorul IT a fost introdusă în urmă cu 20 de ani, tocmai pentru a atrage programatorii IT.

România, mai puțin atractivă pentru programatorii free-lanceri

Eliminarea scutirii de impozit pe venit pentru specialiștii IT, cu salarii mai mari de 10.000 de lei, va face România mai puțin atractivă pentru IT-ști. Programatorii IT ar putea migra în țări unde sunt mai bine plătiți.

„Programatorii erau scutiţi de impozitul pe venit ceea ce făcea că România să fie atractivă pentru angajaţii din sector. Era un mesaj extern foarte bun”, a declarat Mihai Matei, preşedintele Asociaţiei patronale a industriei de software.

Potrivit unui raport Eurostat, la nivel european, peste șase din zece companii au întâmpinat dificultăţi în recrutarea specialiștilor IT.

Programatorii, tot mai solicitați

„Cererea de servicii software este tot mai mare. Lumea încercă să își digitalizeze serviciile, dar nu prea ai cu cine să lucrezi. Iar din zona tinerilor nu prea vine nimeni din urmă. Sunt foarte puțini de absolvenți raportat la numărul mare de forță de muncă cerută în piață”, a declarat, la rândul său, analistul economic Adrian Negrescu.

Piaţa IT din România a depăşit nouă miliarde de euro, iar în următorii ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit unui studiu. Eliminarea scutirilor fiscale ar putea încetini această creştere în condiţiile în care în jur de un miliard de lei se va duce la bugetul de stat.

Scutirile fiscale pentru programatorii IT au fost introduse în urmă cu 22 de ani tocmai pentru a dezvoltă acest sector în România, potrivit stiri.tvr.ro.

Exodul din ultimii 30 de ani

Fenomenul declinului demografic a atins valori alarmante. Aproape 50.000 de români au plecat definitiv din țară în 2022, cel mai mare număr din ultimii 30 de ani.