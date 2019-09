Programul de pregătire pentru JBMO se desfășoară online prin intermediul platformei upper.school și aduce un concept unic în România. Mai exact, programul facilitează accesul elevilor eminenți la pregătire cu profesori de top, cu rezultate excelente în pregătirea olimpicilor. De asemenea, participanții vor fi mentorați de foști olimpici români care studiază la facultăți de prestigiu. Programul este deschis olimpicilor din clasele a VII-a și a VIII-a, care au obținut rezultate foarte bune la olimpiada națională.

Coordonatorul programului este doamna Lioara Ivanovici, profesor de matematică la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Doamna profesor are o bogată experiență în pregătirea olimpicilor, elevii săi câștigând an de an medalii la Olimpiada Națională de Matematică și la Balcaniada de Juniori. În prezent, mulți dintre foștii săi elevi urmează universități de prestigiu din întreaga lume, precum Harvard, Princeton, Oxford sau Cambridge. Secretul doamnei profesor, pe lângă pasiunea pentru matematică pe care o transmite elevilor săi, este modul interactiv de predare a matematicii și ușurința cu care reușește să cultive elevilor motivația de a fi campioni.

„Am cooptat în acest program profesori de excepție, cu o mare pasiune în pregătirea olimpicilor, și foști olimpici internaționali, care au fost foarte deschiși în a se implica în acest program. Echipa este formată din profesori și studenți care predau sau studiază în prezent în România, Statele Unite, Canada, Germania, Elveția și Marea Britanie. Câștigul participanților la acest program va fi, pe lângă nivelul înalt de predare, interacțiunea cu foștii olimpici, care vor lucra cu ei, le vor monitoriza pregătirea individuală, le vor răspunde la întrebări, îi vor inspira și le vor povesti despre experiențele lor. Este, de fapt, un program de mentorat, cu oameni de excepție aflați în diverse colțuri ale lumii, care au fost mai mult decât deschiși în a oferi din experiența și cunostințele lor copiilor pasionați de matematică.

A face performanță înseamnă multă muncă, un psihic puternic și o mentalitate de campion. Am întâlnit în cariera mea mulți copii foarte buni care se pierd pe parcurs, pentru că nu reușesc să-și clădească acel caracter puternic care să le dea forța de a dedica foarte multe ore pregătirii și de a persevera atunci când poate nu obțin rezultatele dorite. Dar am întâlnit și copii care sunt capabili să se ridice și s-o ia de la capăt dacă n-au reușit ce și-au propus, care au o tărie de caracter și o ambiție care te impresionează. Astfel de oameni am cooptat în acest program, pentru a le fi mentori micilor olimpici. Astfel de caractere vreau să le fie exemplu. Probabil puțini din copiii care vor participa în acest program vor urma o carieră în matematică, dar ceea ce știu sigur este că, dacă se vor pregăti pentru a fi campioni, dacă vor fi inspirați de cei care au făcut performanță, cu siguranță vor reuși orice vor decide să facă în viață” spune doamna profesor Lioara Ivanovici.

Programul va fi antrenant, intensiv și interactiv și se va desfașura în perioada 9 noiembrie 2019 – 24 mai 2020. Sesiunile de pregătire vor avea loc online: cursuri live, provocări, teme, materiale de studiu, simulări de baraje, discuții între participanți și profesori, monitorizare a pregătirii individuale, totul sub forma unui concurs-maraton în care participanții vor acumula puncte.

“Credem cu tărie că acești copii de aur ai României merită toată susținerea noastră, atât prin pregătire la matematică, cu profesori de top, care știu să abordeze probleme complexe care se dau la olimpiade internaționale, cât și prin mentorat, pentru a le dezvolta copiilor încrederea în forțele proprii și gândirea orientată spre rezultate”, spune domnul Adrian Dragomirescu, președintele Fundatiei Upper Education.

Fundația Upper Education a desfășurat anul acesta, în perioada februarie – aprilie 2019, și concursul upper.school, care a atras aproape 900 de elevi de gimnaziu pasionați de matematică din toată țara. Concursul a avut și rol de pregatire pentru Olimpiada Natională de Matematică, la care fundația a fost sponsor.

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO) este o competiție anuală dedicată elevilor care nu au împlinit încă 15 ani jumătate, pasionați de matematică, din zona balcanică.

Fundația Upper Education este o inițiativă educațională lansată în decembrie 2018 care își propune să sprijine elevii talentați din România, ce își doresc să facă performanță la matematică și informatică. Platforma online upper.school, dezvoltată de fundație cu sprijinul donațiilor primite, găzduiește o serie de concursuri și cursuri online, deschise oricărui elev din România.

