În raport se vorbeşte despre „deceniul de vârf”, iar analiștii de la Bank of America Merrill Lynch (BofA Securities), spun că vor exista o serie de provocări economice și sociale.

Sfârşitul globalizării

Potrivit Bank of America, una dintre tendințele dominante pentru anii 2020 va fi „sfârșitul globalizării”, întrucât țările își dau tot mai mult seama că fenomenul a dus la o „perturbare socială” nesustenabilă. Într-un raport care descrie la ce să vă așteptați în următorul deceniu, analiștii BofA au spus că globalizarea în mare parte necontrolată „se apropie de sfârșit” .

Această schimbare va avea loc din cauza „recunoașterii pe scară largă a faptului că, deși globalizarea a scăzut prețurile de consum, au existat şi dezavantaje: creşteri lente în domeniul economiei” . Această schimbare masivă va face ca mărfurile precum metalele prețioase și investițiile imobiliare să fie mai sigure, deoarece guvernele vor căuta să impună politici economice protecționiste.

Statele lumii vor reîncepe să-şi protejeze domeniile performante fără să mai fie preluate de străini ostili

„Țările vor dezvolta politici industriale naționale explicite și vor crește cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare pentru a favoriza inovarea locală, pentru a proteja industriile emergente și pentru a proteja companiile profitabile împotriva preluărilor de către străini ostili” , au spus analiștii.

Războiul comercial se va răspândi, iar îndepărtarea globalizării se întâmplă deja în domeniul tehnologiei

„Echipa noastră tehnologică globală consideră că incidentul Huawei a consolidat și a accelerat procesul de reducere a dependenței Chinei de furnizorii americani”, spun experţii. China va câștiga, în cele din urmă, cursa, permițând Beijingului „să obțină superioritate națională în tehnologie pe termen lung în fața calculelor cuantice, 5G, inteligență artificială, vehicule electrice, robotică și cibersecuritate”.

Bank of America anunţă o invesare a imigraţiei

Prognoza este plină de entuziasm, şi faptul că globalismul se apropie de sfârșit și că vom începe să vedem posibila inversare a imigrației în masă, are toate motivele să ofere speranță oamenilor, mai ales a celor de dreapta. De asemenea, Bank of America spune că lumea va atinge „vârful vieţii”, întrucât, pentru prima dată în istoria omenirii, vor exista mai mulți seniori în vârstă de peste 65 de ani pe planetă decât copiii cu vârsta sub cinci ani. Deci, se trăieşte mai mult, potrivit summit.news

