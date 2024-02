Prognoza meteo, 9 februarie. Vreme de primăvară. Unde vor fi cel mai ridicate temperaturi

Prognoza meteo pentru vineri, 9 februarie, arată că temperaturile maxime vor ajunge la 20 C. Potrivit ANM, Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul şi sud-estul teritoriului, cu înnorãri în nord şi nord-vest. Va ploua slab pe arii restrânse în Maramureş şi nord-estul Transilvaniei, precum şi în zonele montane aferente, unde pe creste, trecãtor vor fi posibile şi precipitaţii mixte.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni, unde la peste 1700 m vor fi rafale de peste 80-90 km/h. Temperaturile minime, mult mai ridicate faţã de normele perioadei, se vor încadra între -2 şi 8 grade. Izolat vor fi condiţii de ceaţã.

Prognoza meteo, 9 februarie. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Prima parte a lunii februarie a venit cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă a anului. Conform ANM, temperaturile maxime vor varia întrr 10…12 grade în Maramureş şi estul Transilvaniei şi vor ajunge la 20 de grade C, în Muntenia şi Dobrogea.

Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 1 şi 10 grade. Înnorãrile vor fi persistente în regiunile nordice şi nord-vestice unde temporar va ploua, moderat cantitativ (10…15 l/mp) în Maramureş şi extremitatea de nord a Carpaţilor Orientali.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil ziua şi temporar noros în cursul nopţii. Ploi trecătoare vor fi posibile doar în Banat. Vântul va avea intensificãri locale în zona montanã înaltã, cu viteze de 80…100 km/h, în special în Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni. În restul teritoriului, vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificãri în nord-vest şi izolat în centru şi sud-est. În orele dimineţii, izolat se va semnala ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilă, potrivit meteorologilor.

Vremea în principalele orașe ale țării, vineri, 9 februarie

București: 20 grade Celsius. Precipitații: 10%, Umditate 56%, Vânt 11km/h

Timișoara: 16 grade C. Precipitații: 0%. Umiditate: 69%. Vânt: 18 km/h

Cluj Napoca: 13 grade Celsius. Precipitații: 0%, Umiditate: 70%, Vânt: 8 km/h

Brașov: 12 grade Celsius. Precipitații: 0%. Umiditate: 65%. Vânt: 8km/h

Sibiu: 16 grade Celsius. Precipitații: 10%, Umiditate: 65%, Vânt: 9 km/h

Craiova: 19 grade Celsius. Precipitații: 5%, Umiditate: 47%, Vânt: 11 km/h

Constanța: 17grade Celsius. Precipitații: 8%. Umiditate: 66%. Vânt 16km/h.

Cum va fi vremea în Europa

Aerul tropical se menține în Europa. Astfel, temperaturile maxime în Europa vor ajunge la 25 C, iar cele minime vor varia între 1…2 C. Astfel, potrivit ANM, vineri, 9 februarie, se vor înregistra: 25 C la Amsterdam, 13 C la Atena, la

Barcelona 13 Cm la Berlin 14 Cm, iar în caitala Elveției, Berna, temperatura maximă va fi de 8C. Potrivit meteorologilor, temperaturile specifice acestei perioade a anului vor reveni după data de 20 februarie ac.