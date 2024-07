Vremea Prognoza meteo, actualizată. Cum va fi vremea, în plină vacanță







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 8 iulie–5 august. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi peste cele obișnuite în toată țara, cu valori mai ridicate în sudul țării până la începutul lunii august.

ANM anunță o lună de foc. Temperaturile depășesc media normală

În intervalul 8-15 iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decât media pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu accent pe regiunile sudice. Cu excepția sud-estului țării, unde va fi aproape normal, precipitațiile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit, în special în zonele montane.

Cum va fi vremea în perioada 15 – 29 iulie, potrivit ANM

Temperatura medie pentru acest interval va fi mai mare decât cea normală în toate zonele, dar mai ales în zonele sudice. În cea mai mare parte a țării, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 22 iulie 2024 până la 29 iulie 2024, temperatura aerului va fi mai mare decât cea normală, în cea mai mare parte a țării, dar în special în sudul țării. În cea mai mare parte a țărilor, nivelurile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Ultimele zile din iulie vor fi caniculare

Valorile termice vor fi peste cele prognozate pentru această săptămână pe tot parcursul țării, în special în regiunile sudice, mai precizează Administrația Națională de Meteorologie. În majoritatea zonelor, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval de timp.

Prognoza meteo, 5 iulie. Revin temperaturile caniculare

Vremea va fi caniculară în partea de sud a țării, potrivit meteorologilor. Când vine vorba de cer, acesta va fi variabil, cu înnorări ocazionale în timpul zilei. În nord și centru, aversele vor fi vizibile pe zone izolate în restul țării. Pot fi așteptate temperaturi cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius. Minimul va fi de 11–20 de grade. Depresiunile din interiorul montan vor avea temperaturi mai scăzute. În plus, va fi un pic mai cald pe litoral. În plus, ANM a anunțat că în dimineața următoare vor exista condiții de ceață pe zone mici. În plus, meteorologii prognozează averse moderate în Maramureș și în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în zonele montane.