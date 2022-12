Prognoza meteo, 7 decembrie. Meteorologii au anunțat că vremea se încălzește, dar în unele zone va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru miercuri, 7 decembrie 2022. Meteorologii au informat că temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă a anului. În același timp, cerul se va menține în general noros în aproape toată țara, în mod special în jumătatea de sud a României. Vor exista condiții de ploaie în sud-vestul, estul, centrul teritoriului și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Vor fi precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane, la altitudini de pe 1600 metri. În plus, în extremitatea de nord a țării se vor înregistra precipitații mixte. În plus, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între trei și 13 grade Celsius. De asemenea, în unele zone mercurul din termometre va scădea până la valoarea de minus trei grade Celsius. Dimineața și seara vor exista condiții de ceață.

Prognoza meteo ANM pentru București, miercuri, 7 decembrie 2022

ANM a emis și prognoza meteo pentru București. În ziua de miercuri, 7 decembrie 2022, cerul se va menține înnorat în Capitală, iar temperaturile vor fi ușor ridicate pentru prima decadă a lunii decembrie. Vântul va sufla slab și moderat pe tot parcursul zilei. Trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță.

În ceea ce privește temperaturile, valorile maxime vor ajunge până la valoarea de 10 grade, iar valorile minime se vor situa între două și patru grade Celsius. Ceața se va menține persistentă pe timpul nopții, informează ANM.

Prognoza meteo în principalele orașe din țară

Temperaturile maxime de miercuri, 7 decembrie 2022, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 7 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 82%, Vânt: 8 km/h

Oradea: 6 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 87%, Vânt: 11 km/h

Baia Mare: 4 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 88%, Vânt: 8 km/h

Cluj Napoca: 5 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 89%, Vânt: 5 km/h

Sibiu: 6 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 88%, Vânt: 6 km/h

Alba Iulia: 6 grade Celsius, Precipitații: 70%, Umiditate: 90%, Vânt: 6 km/h

Craiova: 6 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 94%, Vânt: 8 km/h

Târgu Jiu: 6 grade Celsius, Precipitații: 90%, Umiditate: 93%, Vânt: 3 km/h

Suceava: 7 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 79%, Vânt: 11 km/h

Bacău: 7 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 87%, Vânt: 11 km/h

Botoșani: 6 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 90%, Vânt: 5 km/h

Miercurea Ciuc: 6 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 84%, Vânt: 11 km/h

Brașov: 6 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 88%, Vânt: 3 km/h

Ploiești: 8 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 92%, Vânt: 10 km/h

Buzău: 8 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 89%, Vânt: 14 km/h

Târgoviște: 7 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 91%, Vânt: 8 km/h

București: 8 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 90%, Vânt: 8 km/h

Iași: 7 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 92%, Vânt: 10 km/h

Galați: 7 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 95%, Vânt: 10 km/h

Brăila: 8 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 93%, Vânt: 11 km/h

Constanța: 11 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 83%, Vânt: 6 km/h

Tulcea: 9 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 90%, Vânt: 8 km/h