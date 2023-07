Prognoza meteo, 15 iulie. O sâmbătă cu temperaturi caniculare

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru 15 iulie. Vremea va fi caniculară în partea de sud a țării. Seara este posibil să apară averse trecătoare în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 38 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 22 de grade Celsius.

Vremea în Capitală

Cerul va fi parțial înnorat, iar vremea va fi caniculară. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius, iar cea minimă de 20 de grade Celsius.

Vremea pe litoral

Cerul va fi în mare parte senin, vântul va sufla cu 15 km/h, iar apa mării va avea 25 de grade Celsius. Indicele UV va fi de 9 din 11. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 20 de grade Celsius.

Vremea la munte

La munte cerul va fi parțial înnorat, iar indicele UV va fi de 8 din 11. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade Celsius.

Vremea în Focșani

Cerul va fi în mare parte senin cu o vreme caniculară. Meteorologii nu au anunțat precipitații. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade Celsius. Indicele UV va fi de 8 din 11.

Vremea în Oradea

Temperatură maximă de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade Celsius. Indicele UV va fi de 8 din 11.

Vremea în Iași

Cerul va fi în mare parte senin, iar vremea va fi caniculară. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade Celsius.

Vremea în Craiova

Vremea în Craiova va fi foarte călduroasă, iar vântul va sufla variabil. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade Celsius.

Vremea în Cluj-Napoca

Vântul va sufla variabil, iar indicele UV va fi de 8 din 11. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade Celsius.

Vremea în weekend

În weekend, la Craiova vor fi 33 C sâmbătă și +37 C duminică. La Râmnicu Vâlcea vor fi 33 C sâmbătă și +35 C duminică.

Sâmbătă maxima va fi de +34 C la Arad, iar duminică, +36 C. La Cluj vor fi +30 C sâmbătă și +32 C duminică, iar la Iași vor fi același maxime precum la Cluj. La Constanța, maxima va fi de 30 C pe data de 15 iulie și de 29 C în ziua următoare. La Sibiu vor fi 30 C sâmbătă și +33 C duminică.