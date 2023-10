Profitul net al OMV Petrom, în cădere liberă. Compania anunță o scădere uluitoare

Veniturile din vânzări ale OMV Petrom au scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu 36%, până la 28,526 miliarde de lei, faţă de 44,248 miliarde de lei în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2023. La capitolul Explorare şi Producţie, grupul estimează pentru anul acesta că producţia va fi peste 112 mii bep/zi (estimarea anterioară: în jur de 110 mii bep/zi; 2022: 119 mii bep/zi), iar pentru optimizarea portofoliului concentrarea va continua pe barilii cei mai profitabili, prin evaluarea unor vânzări selective de zăcăminte.

OMV Petrom raportează un profit net în scădere cu 72%

În trimestrul trei din acest an, OMV Petrom a raportat un profit de 1,604 miliarde de lei, mai mic cu 64% faţă de rezultatul de 4,510 miliarde de lei raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Veniturile din vânzări au totalizat 10,662 miliarde de lei în T3 2023, în scădere cu 43% faţă de T3 din 2022 (18,667 miliarde de lei):

„Rezultatele noastre pentru 1-9/23 reflectă un mediu cu prețuri mult mai scăzute la energie și o scădere a cererii de gaze și electricitate, fiind, de asemenea, afectate și de efectele reviziilor planificate ale rafinăriei noastre Petrobrazi și centralei electrice Brazi. În T3/23, am avut o performanță operațională puternică, cu producția de hidrocarburi aproape constantă trimestrial și rate ridicate de utilizare pentru activele noastre din domeniul downstream după reviziile planificate.

Comparativ cu rezultatele înregistrate în contextul fără precedent din 2022, profitul nostru net raportat în 1-9/23 este cu ~70% mai scăzut, la 2,5 miliarde lei. În aceeași perioadă, investițiile noastre au fost cu aproape 50% mai mari, la 3,4 miliarde lei, în timp ce contribuțiile la bugetul de stat, inclusiv dividendele de bază, au ajuns la 12,4 miliarde lei. De asemenea, în luna octombrie au fost distribuite statului român dividende speciale de aproape 600 milioane lei”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

OMV Petrom anunță investiții și parteneriate importante pentru viitor:

„Am intrat în faza de dezvoltare pentru proiectul Neptun Deep, în urma avizării de către autoritatea de reglementare a planului de dezvoltare a zăcământului și a atribuirii de contracte pentru principalele instalații offshore. Am avansat cu proiectele noastre de energie regenerabilă și de infrastructură pentru e-mobilitate. De asemenea, am finalizat cu un an înainte de termen modernizarea rețelei de benzinării cu marca Petrom în cadrul parteneriatului cu Auchan, cu magazine de proximitate acum disponibile în toată țara pentru clienții noștri”, a mai adăugat aceasta.

Compania avea 7.703 angajaţi la sfârşitul lunii septembrie, în scădere cu 1% faţă de septembrie 2022

Compania anunţă totodată că are ca ţintă reducerea intensităţii emisiilor de carbon cu 30% până în 2030 faţă de 2019, după o scădere în 2022 de aproape 11%, dar şi că a făcut progrese în dezvoltarea unui portofoliu de energie electrică din surse regenerabile prin parteneriate.

În acest sens, OMV Petrom a semnat contractele de finanţare pentru dezvoltarea unor capacităţi fotovoltaice de 450 MW cu CE Oltenia şi un contract de cumpărare pentru proiecte fotovoltaice cu o capacitate totală de 710 MW. În acest sens, până la finalul anului vrea să monteze aproximativ 270 de puncte de încărcare a autovehiculelor electrice în staţiile proprii de distribuţie carburanţi, în creştere faţă de estimarea anterioară, care indica 240 de puncte (la finele lui 2022: 120 de puncte de încărcare rapidă şi ultra-rapidă instalate). Lansarea magazinelor MyAuchan în toate staţiile de carburanţi cu marca Petrom a fost finalizată cu mai mult de un an înainte de termen şi conform bugetului, conform comunicatului.

Un gigant în energie

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.

Recent, OMV Petrom a anunţat intrarea în vigoare a delistării GDR-urilor de pe segmentul standard de listare al Listei Oficiale a Autorităţii de Conduită Financiară şi încetarea tranzacţionării GDR-urilor pe Piaţa Principală a London Stock Exchange.