Profilerul FBI Mihaela Brooks, analiză a bătăii dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Își ținea mâna la fel ca Vladimir Putin”

Profilerul FBI a văzut filmarea cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, motiv pentru care a decis să facă o analiză a conflictului. Aceasta sugerează că antrenorul a manifestat o frustrare acumulată în timp, în vreme ce fosta lui soție a fost exponenta persoanei rănite în dragoste.

Telenovela dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, analizată de un profiler FBI

„De la bun început, vă spun că el are nevoie de ajutor. Amândoi au, dar el este într-o situație mai delicată. La el s-au adunat multe frustrări. Din câte am înțeles, el nici nu mai câștigă cât câștiga, deci avem o primă frustrare care vine pe plan profesional. Apoi, trece printr-un divorț care nu are cum să nu te afecteze emoțional, chiar dacă el acum are o altă familie. El e împărțit ca frustrare între mai multe categorii.

Cât despre Anamaria Prodan, chiar dacă are momente de vulnerabilitate, cum le avem cu toții, este o femeie care nu stă să fie bătută. Se și vede că se apără. Părerea mea este că ea încă ține la el sau nu s-a adaptat încă ideii că a fost înșelată. Cadența ritmului în care pășeau cei doi arată că Ana încă are sentimente pentru el. Și el, și ea au încercat să țină pasul unul cu celălalt. La un moment dat, Ana este cea care ține pasul cu el, apoi el, cu mâinile la spate, extrem de nervos”, a argumentat profilerul FBI.

Laurențiu Reghecampf, comparat cu liderul rus Vladimir Putin

Pe lângă asta, profilerul FBI Mihaela Brooks a făcut o comparație între personalitatea lui Laurențiu Reghecampf și cea a președintelui rus Vladimir Putin, plecând de la limbajul corporal al celor doi.

„Din ce am văzut, felul în care își ținea mâinile până să ajungă la bătaie arată frustrare. El avea un telefon în mână și cu cealaltă mână își freca încheietura de la palmă. Asta arăta o stare de nervozitate. El în continuare voia să arate că este mare, să pară mare. Felul în care își ține mâna l-am mai observat la Vladimir Putin. El ține mâna la fel când vrea să fie în control.

Faptul că a răspuns imediat și că nu a fost șocată că a fost lovită mie îmi arată că nu e prima oară când se întâmplă asta. Ea pare obișnuită cu situația. Pare să nu fie prima dată când e lovită. Nu a avut acel șoc, firesc pentru orice persoană. Nu există scuză pentru el să lovească o femeie. Mi-am dat seama, pe lângă că Ana are în continuare sentimente pentru el, faptul că a fost mai mult o iubire din partea ei. Totuși, el a lovit-o pe mama copilului lor”, a mai sugerat Mihaela Brooks, conform Fanatik.ro.