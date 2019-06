Premierul Dăncilă a afirmat în cadrul unei emisiuni televizate că a fost deranjată de faptul că președintele Iohannis nu a adus deloc în discuție Guvernul atunci când a lăudat activitatea României pentru Președinția Consiliului UE.





„Am văzut că a lăudat președinția României, dar nu a spus nimic de Guvern. Deși domnul Iohannis știe că au fost făcute eforturi uriașe din partea miniștrilor. Această apreciere a domnului Iohannis arată faptul că atunci când noi am spus, la început, că suntem pregătiți, am avut dreptate”, a spus Dăncilă.

„Toți au recunoscut că s-a gestionat foarte bine președinția de către Guvernul României. Chiar și lideri și alte state au apreciat modul în care România a deținut Președinția Consiliului UE. Se va vorbi foarte bine despre România. Dar mă așteptam, pentru corectitudine, Iohannis să spună și de Guvernul României”.

Premierul a mai spus că contribuția lui Klaus Iohannis la acest capitol a fost extrem de mică.

„L-aș lăsa corigent pe domnul președinte vizavi de contribuția la președinția Consiliului UE. Nu am colaborat pe niciun dosar important european”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

„Sunt un om al echilibrului și al consensului. Am încercat să am aceeași abordare și vizavi de Iohannis, să colaborăm pe proiectele importante. Dar nu am reușit acest lucru”, a conchis premierul.

