Prof. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București: În cazul Pantelimon, în societate nu a existat prezumția de nevinovăție. Video

EVZ Special Prof. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București: În cazul Pantelimon, în societate nu a existat prezumția de nevinovăție.







Invitată în podcastul ESENȚIAL, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana, Prof. Dr. Cătălina Poiană, președinte al Colegiului Medicilor București, a făcut o radiografie a sitemului medical.

”Doctorii români părăsesc țara nu pentru un câștig mai bun, ci pentru lipsa de respect care se manifestă în societate vizavi de profesia de medic”, spune Prof. Dr. Cătălina Poiană.

Prof. Dr. Cătălina Poană a vorbit și despre cazul „Pantelimon”, în care s-a implicat și Colegiul Medicilor din București: ”Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor București, care este complet independentă, a efectuat ancheta disciplinară și nu a găsit nimic în neregulă. Ceea ce am și comunicat mai departe. Oricum trebuie să așteptăm ca adevăarul să iasă la iveală, apoi vom trage și noi concluzii”.

Scandalul „Pantelimon”, un balon de săpun

”Nu a fost deloc plăcut ca în societate să nu existe acea prezumție de nevinovăție. Nu am fost niciodată de părere că trebuie ascunsă mizeria sub preș. Niciodată. Cred că dacă noi nu facem ordine în sistem și nu avem puterea să recunoaștem când greșim, atunci n-o să ne schimbăm cu nimic. Cred că noi, la Colegiul Medicilor București, am fost alături de medicii care și-au făcut datoria corect. Am avut și o campanie: respect petru medici, respect pentru pacienți”, subliniază Prof. Dr. Cătălina Poiană.

”Trebuie să fim alături de medicii noștri și să apărăm onoarea și demnitatea acestei profesii. În același timp, greșeala trebie recunsocută și judecată, pentru preîntâmpina alte greșeli ulterioare. E singurul lucru care ne face mai buni!”, punctează Poiană.

Președintele Colegiului Medicilor București mai spune că ne aflăm într-un punct în care lucrurile s-au schimbat mult: ”Toate generațiile astea de medici pe care le-am format au cu totul și cu totul alt repect pentru meserie și desconsideră unele practici blamate de societate. Și salarizarea este alta, și ei merg în străinătate la pregătire, este un moment în care viziunile s-au schimbat. Și îmi place să cred că trăim într-un sistem mai sănătos”.

Medicii de familie îmbătrânesc

Știm deja că medicii de familie au responsabilitatea de a tria afecţiunile minore, astfel încât spitalele să nu fie aglomerate, însă președintele Colegiului medicilor București spune că și aici se manifestă o criză.

La nivel naţional erau puţin peste 12.400 de medici de familie, în 2022. Cu zece ani în urmă erau cu 1.300 mai mulți. Problema este însă că peste 40 la sută dintre medicii de familie au peste 60 de ani, deci se îndreaptă spre pensie. Iar medici tineri nu se prea îndreaptă spre această specializare.