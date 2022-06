Produsele care încălzesc tutunul, risc redus față de țigări. David O’Reilly, director de cercetare în cadrul BAT: „Avem o echipă de toxicologi care analizează fiecare ingredient”

Directorul de Cercetare Științifică din cadrul BAT, David O`Reilly, a afirmat că grupul derulează mai multe programe de cercetare și inovație pornind de la identificarea nevoilor consumatorilor și preferințele acestora.

„În fiecare an investim 400 milioane de lire sterline în cercetare, investiția fiind orientată în principal către activitatea de cercetare clinică. Aceasta este o investiție în primul rând în sănătatea publică, este o investiție în interesul consumatorului, care trebuie să știe cât de sigur este un produs pe care îl consumă”, a precizat David O’Reilly.

Grupul BAT are un centru de cercetare și inovare în Southampton, Marea Britanie, iar aici sunt dezvoltate noile tehnologii care să vină în întâmpinarea cerințelor consumatorilor. Aceasta în contextul în care, la nivel global, se manifestă tendința de înlocuire a fumatului cu produse alternative, care manifestă un risc mai redus pentru sănătate, cum sunt de exemplu produsele care nu ard, ci încălzesc tutunul.

Procedura prin care sunt testate noile produse

În cadrul procesului de dezvoltare a noilor produse care nu ard tutunul se iau în considerare așteptările și preferințele consumatorilor, ca o etapă foarte importantă și necesară, deoarece un produs în care se investesc milioane de dolari trebuie să îndeplinească așteptările celor care îl folosesc.

Pe de altă parte, înainte de a fi testat, fiecare dintre produsele dezvoltate este evaluat din punct de vedere al siguranței. David O`Reilly a precizat că este vorba despre o analiză științifică solidă menită să demonstreze că produsul îndeplinește toate standardele de siguranță.

„Avem o echipă de toxicologi care analizează fiecare ingredient, pentru că se are în vedere reducerea impactului consumului de tutun asupra sănatății consumatorului”, a subliniat directorul de cercetare al companiei.

Cel mai important studiu cu privire la efectele glo asupra stării de sănătate

În prezent, sub coordonarea lui David O`Reilly, în cadrul BAT se lucrează la primul studiu controlat din Marea Britanie desfășurat pe un an de zile pentru a analiza impactul trecerii de la fumat la utilizarea glo, cel mai inovator produsul care încălzește tutunul din portofoliul companiei.

„Până în prezent a fost urmată o metodologie autorizată în SUA de catre US Institute of Medicine, în nouă etape, care implică o cercetare preclinică și clinică. Pe durata primelor șase luni de cercetare, în urma studiilor clinice si preclinice, am obținut dovezi foarte solide care arată că trecerea de la fumat la utilizarea glo reduce riscul bolilor asociate fumatului. În cazul produselor care încălzesc tutunul, riscul de a inhala substanțe nocive este foarte scăzut, comparativ cu fumatul”, a explicat David O`Reilly.

De menționat că în România, la Ploiești, funcționează a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului BAT. Aici sunt produse inclusiv consumabile pentru glo, iar investiția în dezvoltarea fabricii de la Ploiești a fost în jur de 500 milioane de euro până în prezent.

Cercetările confirmă că noile produse sunt mai puțin riscante

David O`Reilly a mai subliniat că, de-a lungul timpului, toate cercetările cu privire la efectele fumatului au fost centrate pe diminuarea și eliminarea substanțelor chimice periculoase pentru organism. S-a ajuns la concluzia că vaporii inhalați prin încălzirea tutunului sunt mult mai puțin nocivi. Aceasta în condițiile în care cel mai mare pericol pentru sănătate, în cazul țigărilor, este fumul emanat în urma arderii tutunului.

„Astăzi, impactul asupra organismului vaporilor inhalați față de fumat este incomparabil mai redus, dacă ne raportam la faptul că unul dintre cele mai mari pericole din țigări este fumul emanat prin arderea tutunului. Știinta și tehnologia au făcut posibile progrese majore în această direcție. De altfel, în timpul pandemiei de Covid s-a constatat cât de importante sunt investițiile în cercetare și de ce este nevoie de mai multă știință. Nici sectorul tutunului nu este diferit din acest punct de vedere”, a concluzionat David O`Reilly.