Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gâdea pe de Facebook :

„Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am devenit cetatean italian.

O parte din familia mea, sotul meu traiesc in Italia, rude, apropiati, prieteni italiani si romani sunt peste tot, prin toate orasele din regiunea Lombardia. Sunt cu gandul in fiecare zi la fiecare dintre voi.Si toti sunteti in inima mea. Vad o natiune pusa in genunchi si sunt foarte trista.

Imaginile din reportajul televiziunii La 7 sunt socante, reporterii au filmat in cele mai grele spitale care se lupta cu acest coronavirus, la Milano, la Varesse, la Cremona chiar in zona rosie, si au filmat chiar in terapiile intensive.

Sunt imagini ca la razboi, sunt sute de bolnavi internati, cei mai multi intubati cu probleme foarte grave. Si nu se stie daca vor invinge aceasta boala.

Medicii si infirmierii sunt 14 ore pe zi in spitale si nu mai reusesc sa faca fata.

Stiti ce a spus celebrul prof. dr. Massimo Galli de la Spitalul Sacco din Milano: “In viata mea de medic nu am mai trait asa ceva. E o situatie absolut socanta. Si nu exagerez, veniti sa vedeti ce se intampla aici la noi….nu stim cand se va termina si.ne este foarte greu”.

Iata ce se intampla in spitalele din Italia. Imi pare atat de rau pentru toti cei dragi mie si curand sper sa fim din nou impreuna, cat mai curand vom fi sigur impreuna.

Va salut pe toti cu mare drag si afectiune.”

