Procurorul general al Republicii Moldova, dorit din România: „Aceasta este realitatea”

Funcția de procuror general a devenit vacantă după ce, pe 26 septembrie 2023, președinta Maia Sandu l-a eliberat din funcție pe Alexandr Stoianoglo. În mai 2022, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a propus șefei statului să-l demită pe Stoianoglo după ce o comisie specială i-a evaluat performanțele și i-a dat calificativul „nesatisfăcător”.

Pe 29 decembrie a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de procuror general. În concurs s-au înscris șase candidați. Cu o zi înainte, Parlamentul a schimbat regulile de alegere a șefului Procuraturii Generale.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat lista persoanelor care s-au înscris în concurs:

-Ilie Rotaru – avocat;

-Igor Demciucin – procuror;

-Serghei Perju – avocat;

-Octavian Iachimovschi – procuror;

-Ion Munteanu – procuror;

-Andrei Coca – jurist.

La funcția de procuror general pot candida persoane care au o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, obținută în Republica Moldova sau peste hotare, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. Un alt criteriu de selecție este reputația ireproșabilă.

”Procurorul general din România are avantajul că nu are vulnerabilități”

Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a vorbit despre aducerea unui procuror general din România.

„Ideea aducerii unui procuror general din România a fost tot timpul exprimată. Acum, când nu avem niciunul, aceasta este realitatea. Nu este simplu, implică mult curaj, multă determinare” , a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea Punctul pe AZi de la TVR Moldova.

Igor Grosu a mai spus că un procuror general din România are avantajul că nu are vulnerabilități, nefiind conectat la sistemul din Republica Moldova: ”Curajul este necesar pentru o asemenea decizie. Aici avem noul CSM, noul CSP. Trebuie să recunoaștem că am pierdut 6 luni în 2023 cu toate încercările de a tegiversa”, a spus Igor Grosu, menționând că au existat tot felul de tetipuri pentru a amâna adunările generale ale CSM și CSP: „Până la urmă tot au avut loc aceste adunări. Iată de ce este important să ne mișcăm repede și îndemn societatea civilă să stea cu ochii pe noi și să ne atenționeze de fiecare dată”.

Președintele Parlamentului a mai spus că este corect ca experți din România să ajungă în funcții importante în Republica Moldova. „Atunci când ai un expert bun, și nu neapărat din România, dar acesta este avantajul nostru, trebuie să fim inteligenți și să găsim omul potrivit și noi suntem norocoși că el lasă funcția de la Bruxelles sau din România și vine în Republica Molodova”.