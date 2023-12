Procurorul șef al DNA cere redeschiderea dosarului clasat „Ferma Dacilor”. În 2019, șase nereguli

Marius Voineag, procurorul șef al DNA, a solicitat redeschiderea dosarului privind incendiul de la Ferma Dacilor, clasat de DNA în anul curent.

El a dat ordonanță de redeschidere, invocând șase neregulile constatate de către șefi și ofițeri ISU Prahova în 2019. Pensiunea Ferma Dacilor nu îndeplinea normele pentru prevenirea incendiilor.

Potrivit articolului 19 lit. c din Legea nr. 307/2006, administratorul societăţii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. era obligat ,,să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora „.

Marius Voineag, șeful DNA. Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit dosarului, societatea FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. nu deţinea autorizaţie de securitate la incendii. Nu avea nici autorizaţie de construire pentru unitatea în cauză.

Motivul invocat pentru clasarea dosarului a fost că „probele administrate nu au oferit alte indicii cu valoare probatorie care să indice săvârşirea faptelor și să ducă la eliminarea prezumției de nevinovatie, nu poate fi primită ca fundamentată”.

„Șeful DNA a infirmat parţial clasarea din 21 martie 2023 a Serviciului Militar al DNA, referitoare la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, şi de luare de mită şi dare de mită în legătură cu activitatea de control desfăşurată în datele de 10 şi 12 iulie 2019, în legătură cu masa de protocol oferită ISU Prahova de către Ferma Dacilor pe 7 august 2019”, potrivit Aleph News și Mediafax.

„În perioada 01-12.07.2019, cadrele Inspectiei de Prevenire ar fi fost planificate sa desfăşoare activitati de control la mai multe crame de pe raza judetului Prahova, context în care col. DUMITRU ELISEI-TIBERIU i-ar fi instruit pe inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” al judetului Prahova astfel încât, cu ocazia efectuarii controalelor, aceştia sa desfaşoare preponderent activitati de indrumare şi sa nu aplice sanctiuni contraventionale cu amenda in situatia in care vor constata lipsa autorizatiei de securitate la incendiu, cu argumentul de a fi primul control in cadrul acestora”, transmite Mediafax.