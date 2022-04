Procurorii PÎCCJ cer închisoare cu executare pentru fostul deputat PSD, Marian Ghiveciu, pentru că a făcut un ghiveci din declarațiile de avere și interese

Procurorul DNA de ședință a cerut instanței ca deputatul să primească o pedeapsă “îndreptată spre medie”, dar cu executare, pe motiv că fostul deputat mai are o condamnare cu suspendare, dar și pentru că acesta ar fi sfidat procurorul de caz în timpul urmăririi penale. Se pare că procurorii au făcut o greșeală de calcule și, prin cererea unei pedepse medii, îl vor scăpa de pedeapsa cu executare pe Ghiveciu.

Ședința a început cu întârziere de o oră

Ședința de judecată în dosarul 3405/1/2020 a fost programat să înceapă la ora 14.00, însă a început la 15.00. S-a întârziat deoarece au fost procese multe la Secția penală, cu martori numeroși care au fost audiați și cu inculpați mulți. Chiar dacă a fost și un dosar amânat, cel al fostului ministru Gabriel Sandu și altor numeroși inculpați din Poșta Română și Ministerul Comunicațiilor, tot s-a produs o întârziere de o oră. Așa că, ședința în dosarul fostului deputat PSD Marian Ghiveciu a început în timp ce în sală încă mai erau martorii din dosarul anterior, al europarlamentarului PSD Claudiu Manda, care așteptau să semneze declarațiile date în fața instanței.

Parchetul cere închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi pentru 2 ani

Președinta completului a dat cuvântul parchetului pentru susținerea rechizitoriului. Procuroarea, o doamnă micuță dar vioaie, a început să turuie acuzațiile. Legi, articole, aliniate, teze. Plus 13 acte materiale de falsificare a declarațiilor de avere și de interese, începând cu anul 2008, pe când Ghiveciu a devenit parlamentar. După care a luat fiecare declarație de avere sau interese în parte și a detaliat instanței în ce a constat falsul. Este vorba despre terenuri agricole din județul Buzău, terenuri intravilane, conturi bancare, mașini și case.

De fapt nu este vorba despre nedeclararea bunurilor ci despre mărimile și valorile bunurilor. De exemplu, se arată în rechizitoriu, că inculpatul a declarat eronat suprafața unei case de locuit, ca fiind de 240 mp când în realitatea era de 249 de mp. Și că nu a declarat deținerea unui motociclu. De asemenea, fostul parlamentar mai este acuzat că nu a declarat o mașină, marcă chinezească și nici cât a încasat pe o mașină germană pe care a vândut-o. Iar pe o altă mașină, tot nemțească, a declarat că a luat doar 100 de lei în timp ce, în realitate, suma fusese de 111 mii de lei. Se pare că Ghiveciu a mai uitat să declare câteva terenuri agricole, dar și sumele exacte din conturi.

Procurorii cer închisoare cu executare pentru fostul deputat PSD, Marian Ghiveciu

Procurorii îl mai acuză pe fostul deputat și de faptul că a declarat că are o casă de locuit de 54 mp când, de fapt, casa era demolată. În concluzie, parchetul consideră că inculpatul se face vinovat de toate cele 13 acte materiale de fals în declarații. În consecință, pentru încununarea a 4 ani de anchetă penală, procurorii solicită pentru inculpat închisoare cu executare îndreptată spre limita medie. Și vine explicația. Nu doar cele 13 acte materiale sunt invocate, ci și atitudinea inculpatului pe perioada urmăririi penale. Tergiversări, sustrageri, atitudinea față de procurorul de caz. Procurorul de caz, susține acuzarea, nici măcar nu a reușit să-i prezinte materialul de urmărire penală deoarece inculpatul a venit cu fel de fel de motive medicale.

Pe lângă aceste considerente, se mai adaugă și faptul că inculpatul a mai fost condamnat penal la închisoare cu suspendare într-un alt dosar. “Conform deciziei penale 333/2015”, afirmă procuroarea. “A rămas definitivă în 2016”, o corectează președinta completului. “Da, 2016, da”, continuă procuroarea. Care mai cere, în afară de închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi pentru 2 ani de la ispășirea pedepsei cu închisoarea. Mai spune că a cerut limita medie, deoarece indiferent câți ani de închisoare va primi Ghiveciu, va trebui să facă și fracția din sentința primită cu suspendare, deci va face oricum închisoare fizic. “Are o sentință de 3 ani cu suspendare și acum, cu un spor, cât o fi de mic, va face închisoare”, a concluzionat procuroarea. “Dacă se impun circumstanțe atenuante, teoretic?”, întreabă instanța. “Circumstanțe atenuante, ăăăă…?”, se fâstâcește reprezentanta acuzării. “Bine, vom vedea”, încheie judecătoarea înainte de a da cuvântul apărării.

Este periculos să ceri închisoare pentru 0,01 lei, susține apărarea

Avocata ex-deputatului Ghiveciu își începe pledoaria. Pe un tot vesel, chiar ironic. “Rechizitoriul prezentat de acuzare este pe de o parte atipic și pe de altă parte periculos”, își începe apărarea susținerea. “Atipic pentru că în toată cariera mea nu am întâlnit ca un om să fie trimis în judecată pentru că a declarat în declarația de avere suprafețe de teren mai mari decât în realitate sau că este acționar într-o firmă care fusese radiată”, începe explicația.

“De ce este periculos?! Pentru că induce ideea că orice mică inadvertență dintr-o declarație de avere sau de interese reprezintă infracțiune”, continuă avocatul apărării. “Toți cei de față aici depunem declarații de avere. Sincer, de când a început acest dosar, eu stau să mă gândesc dacă apartamentul meu are 88 mp sau 89 mp”, mai spune avocata, stârnind zâmbetul instanței. Apoi începe să demonteze rechizitoriul parchetului plecând de la diferența de 9 mp ai apartamentului, diferență dintre cele declarate în declarația de avere și realitate. Urmează enumerarea elementelor “periculoase” din rechizitoriu. “Conform rechizitoriului, inculpatul ar fi declarat 1800 mp când în realitate erau 1784 de mp. Se menționează în rechizitoriu diferențe în conturile bancare de 8 lei sau de 0,01 lei.”

Ghiveciul din declarațiile lui Ghiveciu

În continuare apărarea dă vina pe ghiveciul din declarațiile lui Ghiveciu pe legea prin care s-a introdus obligativitatea declarațiilor de avere și interese. “La acel moment nimeni nu acorda importanța care se acordă azi completării declarațiilor de avere. Nici măcar nu exista un ghid sau norme cu privire la felul în care trebuie completate declarațiile”, explică avocata. În concluzie, cere achitarea clientului său, pe motiv că ar fi vorba de erori și nu de intenție.

“Recunosc că sunt uimită că cineva ar putea să facă închisoare pentru astfel de fapte la 14 ani de la presupusa comitere a lor, după ce dosarul a fost ținut în nelucrare 4 ani, iar trimiterea în judecată s-a făcut în 2 săptămâni. În concluzie, vă solicităm achitarea sau, dacă considerați că trebuie condamnat, vă solicităm o pedeapsă cu suspendare sau cu amânarea executării. Mai există și varianta amenzii penale”, a concluzionat apărarea. În timp ce procuroarea zâmbea superior, gândindu-se la cealaltă condamnare a inculpatului, care ar duce oricum la o pedeapsă cu executare, avocata lui Ghiveciu a venit cu precizările care dau peste cap socotelile prororilor.

”Sentința la care face referire acuzarea a rămas definitivă la data de 22 februarie 2016 , iar conform vechiului Cod, reabilitarea de drept intervine la încetarea perioadei de încercare care a fost de 6 ani. Deci, de la data de 22 februarie anul acesta, clientul meu este reabilitat de drept”, și-a încheiat pledoaria apărarea. În timp ce procuroarea răsfoia nervoasă în teancul de hârtii din fața sa, președinta de instanță, mustăcind, a dat cuvântul inculpatului.

Ghiveciu recunoaște că a greșit că nu a avut cine să-l învețe

Marian Ghiveciu a vorbit foarte puțin. Ar fi vrut să vorbească mai mult, să explice ce s-a întâmplat, că nu a făcut-o cu vină ci doar din neștiință. “A expus apărătorul toate explicațiile. Ultimul cuvânt v-am cerut, dacă vă considerați vinovat, dacă vă considerați nevinovat…”, l-a întrerupt instanța. “Doamna președinte, am greșit! S-au strecurat erori și din moștenirea de la tatăl meu. Probabil s-au strecurat erori de câțiva metri pătrați. În legătură cu urmărirea penală, nu am fost chemat niciodată. De fapt, am fost chemat de două ori, după care trei ani nu s-a mai întâmplat nimic.

După care, într-o perioadă scurtă de timp m-a chemat în fiecare zi. Am avut o problemă medicală, probleme medicale pe care le avem cu toții la un moment dat. Dar am fost cu saci de acte la doamna procuroare”, a aplicat inculpatul Ghiveciu. Președinta completului l-a întrerupt brusc “Deci sunteți de acord cu concluziile avocatului dumneavoastră, da?”, a întrebat aceasta. “Da, doamna Președintă. Regret că am greșit. Dacă era cineva care să-mi explice atunci gravitatea faptei, aș fi fost mai atent”, a răspuns prompt Ghiveciu.

Inculpatul l-a bătut pe actualul ministru de justiție

Președinta completului a mulțumit celor prezenți și a anunțat că se va pronunța pe data de 9 iunie. Apoi a ridicat ședința. Pentru că fostul deputat PSD Marian Ghiveciu este, cu siguranță, un ilustru necunoscut pentru publicul larg, trebuie să îi fac o scurtă prezentare. Este președinte executiv al PSD Buzău. A intrat în Parlament în 2008 când l-a învins în alegeri, pe colegiu, pe actualul ministru al justiției, Cătălin Predoiu. A mai câștigat un mandat de deputat în legislatura 2012-2016, însă a demisionat din parlament în 2015, când a fost condamnat pe fond pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu retrocedarea ilegală a unor terenuri din județul Buzău. Sentința, de 3 ani de închisoare cu suspendare, a rămas definitivă în 2016.