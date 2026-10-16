Justitie

Procuror trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Ce substanțe interzise au găsit medicii legiști

Procuror trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Ce substanțe interzise au găsit medicii legiștiProces. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un procuror care își desfășura activitatea în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Anchetatorii îl acuză pe magistrat că a urcat la volanul unui autoturism după ce consumase substanțe psihoactive. Dosarul penal a fost finalizat la jumătatea lunii octombrie 2026, urmând ca procesul să se desfășoare la instanța competentă, conform news.ro.

Ministerul Public a anunțat că procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au finalizat cercetările și au emis rechizitoriul pe 14 octombrie 2026. Inculpatul Horia Tiugan, procuror la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, depistat pozitiv la amfetamine, este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Procuror trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Ce substanțe interzise au găsit medicii legiști

Incidentul care a dus la anchetarea magistratului s-a petrecut în primăvara anului 2025. Conform datelor adunate de anchetatori și consemnate în rechizitoriu, în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, procurorul se afla la volanul unui vehicul pe drumurile publice din județul Giurgiu.

Un echipaj al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu l-a oprit pe șofer pentru un control de rutină. Oamenii legii l-au testat la fața locului cu aparatul din dotare, iar aparatul a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.

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Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia

Raportul IML confirmă prezența mai multor droguri

După testarea inițială pe șosea, magistratul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Probele au fost transmise ulterior către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București pentru realizarea analizelor toxicologice detaliate.

Rezultatele finale ale expertizei medico-legale au arătat că în organismul procurorului se aflau mai multe tipuri de substanțe psihoactive, fiind identificate amfetamina și ketamina.

„Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanţele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, precizează anchetatorii.

Curtea de Apel București va judeca dosarul în primă instanță

Rechizitoriul împreună cu tot dosarul de urmărire penală au fost înaintate către Curtea de Apel București. Această instanță este competentă din punct de vedere legal să judece cazul în primă instanță, având în vedere statutul și calitatea specială de magistrat pe care o are inculpatul.

Procurorul Horia Țiugan este cunoscut din presă pentru că a instrumentat dosarul de agresiune sexuală al fostului profesor universitar de la SNSPA, Alfred Bulai.

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