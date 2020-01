Termenul de judecată de azi a părut mai degrabă un seminar de procedură penală, în care maestrul avocat Florian Șurghie (foto jos – n.n.) a combătut toate abuzurile comise de DNA, în acest dosar penal.

„Eu susțin că dl. Duță nu a luat mită. A primit sume de bani, dar nu a luat mită. Nimeni nu a fost cercetat pentru dare de mita în acest caz. Nici Socol, nici Enache. Dacă a luat bani cu titlu de dare de mită, cine a dat mita? Infracțiunea de dare sau de luare de mită sunt corelative… Socol si Enache nu au fost cercetati pentru dare de mită și nu s-a dat soluție în cazul lor, pentru că nu au făcut denunț. Cei doi nu au fost acuzați. Nici HP România nu a fost acuzată”, a spus avocatul Sârghie în fața judecătorului, care a mai adăugat că Irina Socol a început să ”scrie” doar după ce a ajuns, în calitate de inculpat, în mâinile anchetatorilor DNA.

„Irina Socol a avut 15 dosare și a făcut 17 denunțuri, ea a fost condamnată acum 4-5 ani de zile, când nu luase calea denunțurilor,” a explodat avocatul, fiind evident faptul că denunțătoarea a redactat acele denunțuri, de frică și la presiunea DNA, fiind încălcat astfel principiul loialității probelor care îl împiedică pe procuror să ”întrebuinţeze violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe”.

În încercarea de a demonstra că întreaga construcție juridică a DNA, din dosarul fostului șef al CNAS, este una care nu se bazează pe probe, maestrul Șurghie a explicat că declarațiile celor doi denunțători au evoluat în funcție de mersul dosarului și de susținerile procurorului de caz de la DNA.

„Nu există nicio proba din care să rezulte că dl. Duță a primit banii cu titlul de mită. Concluziile mele sunt de achitare. Nu sunt probe!”, a concluzionat avocatul, care a arătat că inițial cei doi denunțători au fost audiați ca martori protejați, și au spus că banii dați lui Lucian Duță ar fi reprezentat o cheltuială pentru obținerea unui sprijin politic pentru încheierea unor contracte cu CNAS, iar ulterior, că acești bani au devenit ”comisioane” date lui Duță.

„Știti ce buget administreaza președintele CNAS? Opt miliarde de euro. Un ministru nu are așa buget. Legiuitorul a stabilit din acest motiv această protecție. Pentru începerea urmăririi penale la dl. Duță trebuia să fie facută o cerere la președintele României, iar procurorii nu au făcut acest lucru. Nici dl. Duță nu știa, nici eu nu am știut până am citit Legea Sănătății,” a mai explicat avocatul Șurghie în cererea prin care a susținut că procurorii DNA ar fi trebuie să solicite președintelui României, un aviz pentru ridicarea răspunderii ministeriale, mai ales că legea prevede că șeful CNAS se bucură de această protecție. În consecință în lipsa acestui aviz, judecata nu putea începe, toate probele administrate până acum sunt nule de drept.

Potrivit DNA, Duță ar fi primit 800.000 de euro cash și 5.500.000 de euro în cont. Banii reprezentau un comision de 10% din valoarea contractelor IT acordate de CNAS, de la Radu Enache, reprezentantul Hewlett Packard (HP) România, și de la Irina Socol, reprezentantul subcontractantului Siveco Romania. Din punctul de vedere al procurorilor DNA, probele din timpul anchetei dovedesc vinovăția lui Duță, iar în procesul care a durat aproape un an nu au apărut lucruri care să schimbe acest lucru, susțin cei de la ziare.com.

