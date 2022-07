Procesul fostului vicepreședinte ANAF, Șerban Pop, cel cu mita de 5 milioane de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu pentru o rambursare de TVA, scoate schelete neștiuți de prin dulapuri

Pop este acuzat de procurori că ar fi facilitat o rambursare de TVA pentru firma Petrom Service, controlată de Sorin Ovidiu Vîntu și sindicalistul Liviu Luca, în valoare de aproximativ 53 de milioane de euro, pentru care a pretins suma de 5 milioane de euro. Nu mai fusesem la alte termene ale acestei cauze, însă după ce am văzut lista martorilor care ar fi trebuit audiați la acest termen, am zis că merită să înfrunt vremea de afară și să merg la Curtea de Apel.

Inculpatul și mai mulți martori nu au venit la proces

Pe holurile Curții de Apel București, la ora 13.45, cu un sfert de oră înainte de ora programată pentru ședință, nu era țipenie de om. Doar câțiva jandarmi. Am mulțumit în gând conducerii instituției pentru că funcționa climatizarea și în interiorul clădirii chiar era răcoare. Cu vreo cinci minute înainte de a începe ședința, au apărut 3 avocați. Au venit separat și au schimbat câteva vorbe în fața ușii. A mai apărut un bărbat mai în vârstă și mic de statură și o femeie care purta mască medicală. Am aflat în sală că erau doi dintre martori, Gheorghe Șupeală, fost director general și membru CA al Petrom Service și Mădălina Marcoci, fostă consilieră a directorului general al aceleiași firme, despre care se spune că ar fi fost plantată acolo de Sorin Ovidiu Vîntu.

Despre ceilalți martori care ar fi trebuit să fie audiați, nici urmă. Este vorba despre nume celebre și anume Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca, Iliuță Naghi, alături de alți câțiva necunoscuți publicului larg, Zizi Anagnastopol și Adrian Marghescu și Octavian Turcan, trei apropiați ai lui Vîntu. Nici inculpatul Șerban Pop nu s-a prezentat la proces. Conform unor surse, el s-ar afla în vacanță în Italia.

Instanța l-a păstrat și pe avocatul din oficiu ca să nu mai fie tergiversat procesul

Când am intrat în sala de judecată, în boxa arestaților l-am văzut pe Liviu Luca. Fusese adus de la penitenciar unde își ispășește o pedeapsă de 6 ani. Era îmbrăcat cu un tricou verde smarald și jeanși. A stat tot timpul cu spatele la sală, parcă evitând să-i fie văzută fața. El era primul martor ce urma să fie audiat de instanță. Până să i se dea cuvântul, a avut loc o scurtă controversă între avocați, tranșata de instanță. Doi dintre aceștia erau de la cabinetul Todică, Todică & Asociații. Era chiar Alexandru Todică, coordonatorul casei de avocați, ales ca apărător de inculpatul Șerban Pop și un asistent al acestuia. Cel de-al treilea este un avocat în vârstă și a fost desemnat de instanță ca avocat din oficiu pentru Pop. Avocatul ales a cerut instanței să constate încheiat mandatul avocatului din oficiu însă instanța a respins solicitare. Judecătorul Ciprian Alexandru Ghiță, președintele completului de judecată, a motivat respingerea solicitării “din cauza comportamentului procesual al inculpatului manifestat până acum”.

Pop a mai avut alt avocat ales care s-a retras din dosar și au existat mai multe termene pierdute până la numirea noului avocat. Cu alte cuvinte instanța a considerat că inculpatul a încercat să tergiverseze judecarea cauzei, așa că i-a păstrat și avocatul din oficiu. Acesta a stat separat de avocatul ales și și-a notat conștiincios declarațiile martorilor și deciziile instanței.

Judecătorul a crezut că un avocat filmează ședința

După ce i-a invitat afară din sală pe ceilalți doi martori și a anunțat că Sorin Ovidiu Vîntu a făcut o cerere de audiere prin telefon, judecătorul i-a dat cuvântul lui Liviu Luca. I se explică de ce a fost citat ca martor: “o presupusă mită dată în 2008 de Petrom Service dată lui Șerban Pop, vicepreședinte ANAF, pentru o rambursare de TVA”. “Petrom Service nu putea să dea mită. Dacă Vîntu a dat sau nu, eu nu am de unde să știu…”, a răspuns Liviu Luca. Au urmat întrebările procurorului DNA. L-a întrebat pe Liviu Luca dacă este adevărat că era acționarul majoritar al firmei Petrom Service. “Eu eram consilier al directorului general, personal nu am fost acționar majoritar, aveam doar vreo 2000 de acțiuni pe numele meu. Votam în limita acelor acțiuni în Adunarea Generală”, a răspuns martorul. “Dar erați acționar majoritar al unei firme care era acționar majoritar al Petrom Service?”, a continuat procurorul de ședință. “Da, dar acțiunile alea erau gajate către Sorin Ovidiu Vîntu pentru un împrumut de majorare de capital. Aveam acțiunile dar nu dispuneam de ele”, a explicat Luca. În timp ce Liviu Luca dădea explicațiile solicitate, judecătorul a întrerupt brusc ședința. “Dumneavoastră, cel din primul rând sunteți în acest dosar?”, l-a întrebat pe avocatul asistent al apărării. “Da, mă asistă pe mine”, a răspuns avocatul Todică. “Nu cumva filmează?”, continuă să întrebe judecătorul Ghiță. “Nu, nu, uitați telefonul…”, răspunde avocatul asistent speriat. “Vă rog să lăsați telefonul jos pe masă, ca să nu mai existe suspiciuni că înregistrați sau filmați în sala de judecată”, îi cere instanța avocatului înainte de a relua audierea martorului Liviu Luca.

Liviu Luca nu știe cu cine s-a întâlnit pentru că nu-i cunoaște după nume

“Știați că vicepreședintele ANAF Șerban Pop, a cerut bani ca să se aprobe o rambursare de TVA pentru Petrom Service?”, a continuat întrebările procurorul. “Am aflat ulterior. După ce s-a restituit TVA-ul am aflat că era posibil să se dea această mită”, a răspuns Luca. “Era posibil? Ați spus că ați aflat după…”, intervine președintele completului. “Da, da, scuzați-mă! Deci el, Vântu, a spus că s-a dat mită dar nu știu cui, că nu m-a interesat”, a revenit Luca.

“V-ați întâlnit cu Vîntu și Pop Șerban?”, întreabă procurorul. “Sincer, nu știu ce să vă răspund. Nu știu cum arată Șerban Pop… Eu m-am întâlnit cu foarte mulți oameni”, răspunde martorul. “V-ați întâlnit în Delta Dunării cu Vîntu și cu Șerban Pop?”, insistă procurorul. “M-am întâlnit de nenumărate ori cu Vântu în Deltă dar nu știu cum arată Pop ca să vă spun dacă m-am întâlnit și cu el”, răspunde Liviu Luca..

Procurorul a vrut să afle de la Liviu Luca cum au ajuns banii proveniți de la ANAF din rambursarea de TVA, într-un cont deschis în Ungaria la banca MKB. Martorul susține că nu știa despre acest lucru și că a aflat mai târziu despre tranzacție. Fostul director al Petrom Service, Gheorghe Șupeală, i-ar fi spus că a făcut acest lucru ca să securizeze banii împotriva posibilelor executări silite pe care le făceau angajații pentru drepturi salariale. Procurorul de ședință a mai vrut să știe dacă Liviu Luca l-a cunoscut pe omul de afaceri Iliuță Naghi. “De unde să știu? Poate l-oi fi întâlnit. Nu pot să jur că nu-l cunosc…”, a răspuns martorul.

Vântu exagera foarte mult

Avocatul apărării l-a întrebat pe martor dacă știe că Sorin Ovidiu Vîntu se lăuda că dă mită unor oameni importanți dar în realitate doar se lăuda. “Vîntu exagera foarte mult. Nu știu dacă se lăuda că dă mită și nu o dădea dar exagera foarte mult.”, i-a răspuns Liviu Luca. Așa s-a încheiat audierea fostului sindicalist și om de afaceri Liviu Luca. În timp ce aștepta să citească și să semneze declarația s-a așezat în bancă. Cât timp a stat în picioare, a ținut mâna stângă la spate în timp ce cu dreapta se sprijinea în gardul boxei. Se vedea că are dureri de spate. În timp ce judecătorul le-a spus celor patru gardieni care îl însoțeau că arestatul poate să plece, Luca a avut un schimb de replici cu judecătorul Ghiță. I-a spus acestuia că a fost adus de dimineață la instanță și a așteptat ore întregi cu toate că are dureri de spate. “Îmi pare rău dar eu am anunțat penitenciarul că ședința e la ora 14.00”, ia răspuns judecătorul, în timp ce Liviu Luca părăsea sala de judecată pe ușa arestaților.

Vântu trimitea elicopterul după cei cu care avea treabă

Al doilea martor audiat a fost Marcoci Mădălina. Chiar dacă nu e cunoscută publicului, a avut un rol important în afacerile lui Sorin Ovidiu Vîntu. La Petrom Service a fost consilier al directorul general. Judecătorul a întrebat-o dacă își menține declarațiile date la DNA. “Îmi mențin declarațiile dar s-a întâmplat demult. Dacă mi le dați să le citesc ca să-mi aduc aminte ce am declarat…”, a răspuns martora. “Nu vă verificăm ca la examen. E vorba despre elementele principale…”, i-a spus instanța. “Elementele principale mi le mențin”, a venit replica martorei.

“Ați participat la o întâlnire între Sorin Ovidiu Vîntu, Iliuță Naghi și Șerban Pop acasă la Vîntu, în Otopeni?” , a întrebat-o judecătorul. “Așa l-am cunoscut pe Șerban Pop, acasă la Vântu, în Otopeni. Vîntu era consultant de business pentru Petrom Service”, și-a început explicațiile martora Marcoci.

“La un moment dat ne-a chemat Vântu în Deltă, pe mine și pe Iliuță Naghi. Ne-am dus cu elicopterul. Eu am fost foarte stresată și speriată din cauza zborului”, a povestit fosta consilieră. “Care a fost rolul lui Iliuță Naghi în operațiunea de rambursare de TVA?”, vrea să știe instanța. “Era amic cu domnul Pop Șerban și cu Vîntu. Bănuiesc că el a facilitat întâlnirea celor doi”, explică martora.

Procurorul vrea să știe dacă martora a avut relații intime cu inculpatul

Procurorul de ședință îi adresează o întrebare sensibilă martorei. “V-a reproșat vreodată Vîntu că ați avut o relație prea apropiată cu Pop Șerban?”

“Nu, categoric, nu!”, răspunde aceasta. “Îmi permiteți să reiau întrebarea? Ați avut vreo discuție cu Vîntu care v-ar fi reproșat o relație intimă cu Șerban Pop?”, insistă procurorul.

“Dacă toț ați ridicat această problemă, este pentru prima dată când o aud și recunosc că sunt profund revoltată. La momentul respectiv copiii mei gemeni aveau doar 2 ani, domnul Pop Șerban cred că este mult mai mic decât mine ca vârstă și nicidecum vreo clipă nu s-a pus problema unei astfel de relații…”, a răspuns vizibil deranjată Mădălina Marcoci.

S-au făcut tranzacții comerciale cu firme indicate de Pop

Procurorul și-a continuat interogatoriul netulburat. “V-a spus Vîntu că urmează transferuri de bani, de 5 milioane de euro către firme indicate de Pop Șerban pentru rambursarea de TVA?”, vrea acesta să știe. “Da, la momentul acela mi-a precizat că trebuie realizate tranzacții comerciale cu societățile din care provine Pop Șerban, cu societatea de avocatură”, răspunde martora.

“Ce tranzacții comerciale ar fi putut avea loc între Vântu și vicepreședintele ANAF care se întâlneau acasă la Vîntu? Ce înțelegeți prin aceste tranzacții comerciale. Nu are rost să discutăm aici în parabole! Noi suntem aici ca să înțelegem dacă Pop lua mită sau nu!”, intervine judecătorul Ghiță

“Returnarea TVA a fost corectă dar s-a făcut prea repede față de uzanțele ANAF, de aceea cred că s-a plătit o sumă de bani. Percepția mea ar fi că pentru celeritatea cu care s-a returnat TVA-ul s-au făcut tranzacțiile comerciale cu firmele indicate de Pop Șerban”, a declarat martora.

Returnarea TVA s-a făcut într-un termen neobișnuit de scurt

Mădălina Marcoci a mai povestit cum a fost contactată la un moment dat de Pop Șerban care i-a cerut să transmită decidenților din Petrom Service că nu s-au efectuat tranzacțiile comerciale decât parțial cu toate că și-au luat toți banii din TVA de la ANAF.

A mai explicat cum se ajunsese la rambursarea de TVA . “TVA a fost greșit virat la stat din tranzacții cu acțiuni dintre OMV Petrom și Petrom Service” a explicat aceasta. Adică OMV a cumpărat o parte din acțiunile deținute de Petrom Service la compania Petrom. Este vorba despre o parte din acțiunile angajaților primite la privatizare și administrate de Petrom Service. Cu toate că se știa că tranzacțiile cu acțiuni nu sunt purtătoare de TVA, OMV a plătit către Petrom Service și TVA-ul aferent, în valoare de 54 de milioane de euro. Petrom Service a virat acest TVA la stat. După care “a constatat” că tranzacția nu era purtătoare de TVA așa că a cerut restituirea banilor de la stat, urmând ca apoi să dea banii înapoi către OMV Petrom. Aici a intervenit ajutorul lui Șerban Pop, care a rezolvat returnarea de TVA într-un termen neobișnuit de scurt. Doar că banii recuperați de Petrom Service nu au mai ajuns înapoi la OMV Petrom ci în contul deschis în Ungaria.

Avocatul din oficiu era să rămână fără geantă

Martora a mai declarat în fața instanței despre cum Pop Șerban i-a dat un plic cu coordonatele tranzacțiilor comerciale. Printre firmele beneficiare a fost și o firmă cu sediul într-o țară africană care începe cu litera “A”. A apucat doar să vadă antetul dar nu mai ține minte ce firme i-a indicat Pop pentru plata mitei de 5 milioane de euro. În timp ce martora povestea cum s-a derulat darea mitei, se făcuse târziu și avocatul din oficiu a cerut permisiunea să meargă să-și recupereze geanta și lucrurile din camera avocaților care se închidea la ora 16.00. Până ca acesta să revină în sală, martora și-a încheiat declarația, iar în timp ce aștepta să-i fie dată la semnat, judecătorul l-a chemat în sală pe al treilea martor. Este vorba despre Gheorghe Șupeală, fostul director general al Petrom Service, de departe cel mai interesant dintre martorii audiați la acest termen de judecată.

Cu toate că s-a solicitat controlul de fond, ANAF-ul nu a răspuns

Gheorghe Șupeală a povestit despre întâlnirile sale cu Șerban Pop, prin intermediul consilierei Mădălina Marcoci, cea care fusese audiată mai devreme. Apoi a explicat ce s-a întâmplat an 2008 și cum s-a ajuns ca banii proveniți din TVA care ar fi trebuit să se întoarcă la OMV Petrom, au ajuns în contul din Ungaria și de acolo în alte conturi. “Nu se putea rambursa TVA de la Petrom Service la OMV Petrom decât în urma unui control ANAF. Am stornat facturile cu TVA, am refacturat fără TVA și am primit TVA de la ANAF. Suma nu era a Petrom Service, era a OMV Petrom. Dar, conform unei anexe speciale a contractului de vânzare de acțiuni, Petrom Service nu putea returna suma fără un control al ANAF. Erau două condiții, să avem suma de bani în conturi și să avem rezultatul controlului ANAF”, a explicat fostul director general.

“Singura problemă a fost lipsa controlului ANAF ca să putem să rambursăm TVA-ul către OMV-Petrom. Am făcut o adresă la ANAF și am solicitat să se efectueze un control de fond pentru a putea rambursa TVA-ul. Nu am mai primit vreun răspuns oficial de la ANAF.

Când au intrat banii de la ANAF și am văzut că nu vine ANAF-ul să ne facă controlul pentru a putea restituii banii către OMV-Petrom, am vrut să merg din nou în audiență la Șerban Pop însă consiliera mea juridică (martora anterioară) mi-a spus că nu e cazul, că așa s-a hotărât cu Pop Șerban.”, a mai spus Șupeală

Cu banii din TVA s-au cumpărat acțiuni la o firmă din Cipru a lui Sorin Ovidiu Vîntu

Despre motivul pentru care banii au fost transferați în Ungaria, martorul a explicat ce s-a întâmplat. “Salariații au executat 150 de milioane de euro din banii Petrom Service pentru restanțe salariale. Banii aceștia din TVA nu erau ai noștri. Ne-am consultat în CA și am luat decizia împreună cu banca MKB România. Așa am deschis un cont în Ungaria. O parte din bani de acolo, care nu puteau fi executați din România, au fost cheltuiți pe salarii, pe funcționarea societății dar și pe contracte de consultanță. Am vrut să intrăm în insolvență ca să ne protejăm firma dar nu am putut pentru că aveam acești bani cash în bancă”, mai povestește Gheorghe Șupeală.

Întrebat de procuror despre ingineriile financiare ale lui Sorin Ovidiu Vîntu, fostul director general al Petrom Service a povestit pe scurt despre una dintre ele. “Cu banii proveniți de la ANAF din returnarea TVA, Petrom Service a achiziționat acțiuni din compania offshore Demera Invesntmens, deținută de Sorin Ovidiu Vîntu în Cipru.

Am fost condamnat deja la ani de închisoare pe tema asta. Instanța a decis că noi administratorii am delapidat acele sume de bani, că noi am semnat…”, a declarat Gheorghe Șupeală în timp ce își stăpânea lacrimile.

Despre relația pe care a avut-o cu Sorin Ovidiu Vîntu, Șupeală a povestit. “Până în 2008 am avut vreo 2-3 întâlniri cu Vântu. Ne chema el pe noi, conducerea Petrom Service, să ne explice cât de rentabil e să investim în media, Petrom Service fiind pe atunci acționar majoritar la trustul Realitatea-Cațavencu. Trustul era proprietatea, în mare parte a Petrom Service.”

Tatăl directorului DGPI a intervenit pentru un contract fictiv de împrumut între Petrom Service și Șerban Pop

Procurorul a mai vrut să știe dacă Șupeală l-a cunoscut pe unul dintre martorii care ar fi trebuit audiat la acest termen însă nu a ajuns la instanță. “Îl cunoșteam pe Adrian Marghescu, era consultant financiar și venea tot timpul pe la noi la Petrom Service. Mi-a cerut să fac un contract de împrumut între Petrom Service și Pop Șerban pentru că acesta avea niște probleme și nu putea justifica niște bani, ceva legat de un hotel. Zicea că are un hotel și nu poate să-l justifice”, a povestit Șupeală.

Procurorul a cerut ca martorul să relateze discuția avută cu Dumitrache Gheorghe, cuscrul lui Luca Liviu. “Da, Dumitrache Gheorghe era consilierul meu, adică al directorului general al Petrom Service. A venit la mine și mi-a cerut să fiu de acord cu semnarea contractului fictiv de împrumut cu Pop Șerban”, a explicat Șupeală. Era vorba despre 2,5 milioane de euro pe care Pop trebuia să-i acopere.

Gheorghe Dumitrache a fost colonel SRI Prahova și fost ofițer de securitate. El a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, dare de mită și influențarea martorilor. Fiul său este nimeni altul decât Tiberiu Silviu Dumitrache, actualul director al serviciului secret al Ministerului de Interne, DGPI sau “doi-și-un-sfert”, cum i se mai spune. Silviu Dumitrache este ginerele lui Liviu Luca. Liviu Luca și-a trecut averea pe numele fiicei sale pentru a o pune la adăpost de o posibilă confiscare în dosarele în care a fost sau mai este cercetat sindicalistul. În felul acesta, Silviu Dumitrache a devenit cel mai bogat șef al unui serviciu secret din România, chiar dacă averea provine din infracțiunile socrului său.

Mariana Gheorghe, fosta șefă OMV Petrom,a refuzat să primească înapoi banii din TVA

Avocatul inculpatului Pop a vrut să știe de ce conducerea Petrom Service nu a returnat banii imediat ce i-a încasat de la ANAF către OMV. “Contractul cu OMV-ul avea o anexă specială care chiar așa se numea, Anexă privind modalitatea de tratare a TVA-ului. În acea anexă se specifica clar că în cazul în care ANAF-ul va considera că trebuie restituit TVA-ul către Petrom Service (din tranzacția cu acțiuni) pentru că e nepurtătoare de TVA, returnarea mai departe către OMV nu se va putea face fără un control al ANAF la Petrom Service. Am avut mai multe întâlniri cu Mariana Gheorghe (șefa OMV Petrom de la acea vreme), sunt și procese verbale ale acestor întâlniri, cu ocazia cărora am încercat să o conving pe doamna Gheorghe să preia acești bani direct, ca să nu mai fie nevoie să-i ducem în altă parte să-i securizăm. Ea acceptase și semnase stornarea facturilor cu TVA și emiterea noilor facturi fără TVA, dar nu a vrut să primească banii fără controlul de la ANAF. Iar controlul ANAF nu a avut loc pentru că așa a decis Șerban Pop în acord, probabil, cu Sorin Ovidiu Vântu”, a explicat Șupeală.

Avocatul apărării l-a mai întrebat pe martor dacă a făcut un acord de recunoaștere în alt dosar. “Da, am făcut un denunț împotriva lui Șerban Pop într-un proces unde sunt la apel. Am cerut instanței doar să constate că rambursarea aceea de TVA s-a făcut ilegal și că de la acei bani am ajuns la acuzații de delapidare și evaziune fiscală. Dar am mai cerut să nu se țină cont de prevederile articolului 19 și dacă voi fi găsit vinovat să nu beneficiez de înjumătățirea pedepsei”, l-a lămurit martorul pe avocat.

“Uite că eu nu știu ce notorietate are Vîntu!”, a spus judecătorul

“Vom amâna cauza pentru termenul de 18 august 2022. Se vor dispune mandate de aducere pentru toți martorii cu excepția lui Vântu Sorin Ovidiu. Se va lua legătura cu Vîntu, direct sau prin avocat, ca să detalieze concret cum va fi audiat prin legătură audio-video. Dacă nu reușim să stabilim cum va fi audiat prin sistem audio-video în termen de 10 zile, urmează să-l aducem și pe acesta cu mandat de aducere”, a concluzionat judecătorul Ghiță la sfârșitul ședinței.

“Noi am avea o rugăminte și o solicitare expresă, întrucât domnul Vîntu este un element important al acuzării din punctul nostru de vedere, ca audierea lui să se desfășoare nemijlocit în sala de judecată. Nu cred că este imposibil ca audierea acestui să se facă în sala de judecată, nu o să dureze mai mult de o oră, două”, a cerut apărarea.

“Atunci să prezinte domnul Vîntu și acte medicale amănunțite din care să rezulte că nu poate să se prezinte la audieri, în termen de 10 zile, altfel emitem și pentru el mandat de aducere. Să ne spună clar care sunt motivele pentru care nou se poate deplasa și acte medicale…”, a precizat instanța.

A intervenit și procurorul de ședință. “Domnule președinte , este de notorietate faptul că Vîntu are probleme de deplasare. Are probleme locomotorii, se mișcă cu scaunul cu rotile”, a atras acesta atenția instanței.

“Uite că eu nu știu ce notorietate are Vîntu. Chiar și așa, cât de celebru ar fi Vîntu, eu nu pot să iau hotărârea fără acte medicale. Poate veni cu însoțitor”, a decis judecătorul Curții de Apel.

Vântu l-a îmbrobodit și pe “prostul de Luca”

La plecare l-am abordat pe fostul director general al Petrom Service, a cărui declarații mi s-au părut foarte interesante. Acesta a fost de acord să stăm câteva clipe de vorbă.

“Eu nu am făcut prosti. Dacă eram acuzat că am furat pentru mine ziceam că am luat, dar sunt acuzat că am furat pentru Vîntu cu care nu am avut nicio treabă. Am făcut închisoare, nu numai pentru el ci și pentru că am fost prost. Am semnat niște hârtii. Dar în spatele acestei chestii, eminența cenușie a fost Vîntu. L-a îmbrobodit și pe prostul ăla de Liviu (Luca). Și Liviu Luca a fost o victimă a lui”, mi-a declarat acesta.

Apoi a continuat. “Am distrus viața oamenilor din Petrom Service. În momentul în care s-a intrat în povestea asta aveam 320 de milioane de euro și mai aveam numai contracte semnate în 2009 de 750 de milioane de euro.

Vina este a lui Șerban Pop, care era vicepreședintele ANAF. ANAF a restituit banii aceia ilegal”.

Mi-a mai spus că a avut o condamnare de 10 ani din care a executat 4 ani. A ieșit condiționat. E de părere că a făcut chiar un an în plus față de cât trebuia să facă. De supărare a s-a îmbolnăvit de Zona Zoster. La Petrom Service mi-a spus că avut un salariu de 7000 de euro pe lună. “A zis Luca, băi vă dau niște salarii mari ca să nu puneți mâna.”, mi-a mai spus înainte să ne despărțim.