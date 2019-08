„Presiunea a fost mare. E greu să câștigi un meci în trei ani, dar e bine că am putut trece peste. Am fost stresată înaintea meciului, de asemenea și pe terenul pe care am pierdut anul trecut.

Nu a fost ușor, dar sunt cu adevărat fericită că am gestionat lucrurile și am jucat mai bine că înainte. Al treilea set a fost cu adevărat bun. Am simțit că ea a obosit puțîn pe final.

Știam că îi va fi dificil să mențînă ritmul foarte ridicat. I-a fost dificil deoarece nu a concurat mult în acest an. Nici eu nu am concurat două săptămâni. Mi-a fost dificil să revin, așa că o înțeleg”, a declarat Simona Halep.

Jucătoarea româncă s-a calificat în turul doi de la US Open după ce a învins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2. Pentru româncă urmează un duel cu Taylor Townsend, locul 116 WTA, scrie RomâniaTV.

