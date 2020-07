Astfel, persoanele care au ajuns la Aeroportul Heraklion din Creta cu un avion cu turiști din București și Cluj au fost testate de coronavirus, fără a li se oferi o explicație.

Unul dintre pasagerii avionului, Vlad, a relatat, la Digi24, că procedura de testare a durat mai multe de trei ore, iar alți turiști din alte țări nu au fost supuși testării.

Măsura este oarecum ciudată, deoarece autoritățile elene au dat asigurări, ieri, că posibilitatea ca turiștii români să fie testați pentru COVID-19 este „foarte mică”.

„A fost o surpriză pentru toți pasagerii avionului, cred, pentru că toți eram convinși că testarea va fi aleatorie. Am fost înghesui într-un spațiu de nu mai mult de 50 de metri pătrați, nu ni s-au oferit explicații și am înțeles după câteva minute că urma să fim testați absolut toți, lucru care s-a și întâmplat. Vă imaginați prin ce am trecut cu toții, mai ales că erau acolo mulți copii, care și-au pierdut răbdarea destul de repede. Au fost testați inclusiv bebelușii”, a povestit Vlad.

Pasagerul a mai relatat că nu li s-a oferit nicio informație, iar polițiștii care îi supravegheau au refuzat „destul de brutal” să dea explicații. Turistul a adăugat că toți pasagerii avionului completaseră online formularul necesar pentru a intra în Grecia și că pe baza acestuia au fost testați.

Acesta susține că pasagerii din alte curse care au aterizat în Creta au fost privați de testare, iar explicația dată de angajații aeroportului a fost că erau fie curse interne, fie curse cu escală la Atena.

„Testele aleatorii vor fi efectuate cu frecvență scăzută. Probabilitatea testării cetățenilor români este foarte mică”, arăta ieri Ministerul Turismului din Grecia într-un comunicat.

Mai mult, regulile impuse de greci pentru turiști au atras un val de critici. Turiștii sunt oblgați să completeze, cu două zile înainte de sosire, un formular online. Fiecare turist primește un cod unic de identificare. În funcție de acesta, la sosirea în Grecia, turiștii vor fi direcționați către o zonă suplimentară de verificare sau vor putea continua călătoria.

Pentru români și bulgari, intrarea terestră în Grecia este permisă doar pe la granița Kulata.

„Noi abia am intrat din Grecia în Bulgaria, ne întoarcem din concediu, de aceea am putut filma coada care spre îndreaptă spre Grecia. Sunt foarte multe mașini și de Bulgaria și de România, sunt copii, mame care-și plimbă copiii pe marginea autostrăzii. Filmarea nu este completă, coada e mai lungă decât este în filmare. Cred că cel puțin 5 kilometri”, a spus un turist român, la Digi24.